Ein US-Amerikaner spielt Lotto - und verliert kläglich. Dennoch will er sich wie ein Jackpot-Gewinner fühlen - und stellt eine ungewöhnliche Forderung.

Ein Dollar - diese Summe hat Tyler Heep aus dem US-Bundesstaat Iowa Anfang des Jahres im Lotto gewonnen. Nicht gerade der Jackpot - schließlich hatte er für sein Ticket das Fünffache bezahlt. Dennoch wollte sich der US-Amerikaner wie ein echter Gewinner fühlen - und schrieb umgehend an die Lotterie-Gesellschaft.

US-Amerikaner gewinnt im Lotto 88 Cent - und darf sich wie ein Jackpot-Gewinner fühlen

Auf seinem persönlichen Facebook-Account schilderte er sein Vorgehen: "Ich sagte ihnen, dass ich einen dieser großen Schecks für meine Gewinnauszahlung möchte. Ich dachte, es wäre einen Versuch wert und sie alle fanden es wirklich lustig." So soll die Lotterie-Gesellschaft gleich auf Heeps Idee, wie ein Millionär inszeniert zu werden, angesprungen sein und ihm einen großen Scheck über seine Gewinnsumme von umgerechnet 88 Cent ausgestellt haben.

Heep durfte sogar damit vor der Lotto-Wand, die eigentlich nur für Jackpot-Gewinner vorgesehen ist, posieren - was er auch gleich mit einem fetten Grinsen im Gesicht tat. "Sie beschlossen, mich wie einen Millionärsgewinner zu behandeln. Ein Mann kam die Treppe hinunter und brachte mich in das Zimmer, in dem eine Kamera vor dem Logo der Iowa-Lotterie stand. Sie haben mir den Scheck ausgestellt und ich habe ihn in die Kamera gehoben und ließ mich ablichten."

Auch interessant: Dieser Mann ist Lotto-Millionär: Sie glauben nicht, wofür er das Geld ausgegeben hat.

Scherzhaft bat er sogar seine Freunde auf Facebook, ihn jetzt nicht um Geld anzupumpen. Dennoch wäre er überrascht gewesen, verriet er auf seinem Account weiter, dass vor ihm noch niemand auf diese Idee gekommen war. Seinen "Erlös" feierte er übrigens, wie es sich für einen Jackpot-Gewinner gehört, mit einer Zigarre.

Lesen Sie auch: Dieses Paar gewann einst fast vier Millionen Euro im Lotto - doch es endete bitter.

Sie haben Lotto gespielt? Auf Merkur.de* finden Sie die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jp