Mann isst Mandarine am Arbeitsplatz - und wird sofort suspendiert

Das französische Online-Versandhaus La Redoute hat einen Angestellten in Zwangsurlaub geschickt, weil er außerhalb der Pausenzeit am Arbeitsplatz gegessen hat.

Bestimmt haben auch Sie einmal außerhalb Ihrer Mittagspause Appetit auf einen Snack - oder sogar richtigen Hunger. Und an den meisten Arbeitsplätzen ist das eigentlich auch kein Problem. Doch eine kleine Mandarine hat einen Mann in Frankreich seinen Job gekostet. Ja, Sie haben richtig gelesen: An einer so kleinen Zitrusfrucht kann eine Karriere scheitern.

Zwangsurlaub symbolisiert unmenschliche Arbeitsbedingungen

Ein Mitarbeiter des Online-Versandhauses La Redoute zog mit diesem kuriosen Fall in der nordfranzösischen Stadt Roubaix vor das Arbeitsgericht. Sein Job ist es, Waren zu verpacken und einzuscannen. Und weil er sich an diesem Arbeitsplatz - außerhalb der Pausenzeit - eine Mandarine gegönnt hatte, schickte ihn sein Arbeitgeber in Zwangsurlaub, teilte seine Anwältin Aurélie Bertin mit. Doch der Kläger ist Mitglied der französischen Gewerkschaft CGT. Anwältin Bertin sagte, der Fall "symbolisiere die unmenschlichen Arbeitsbedingungen" in der Lagerhalle des Versandhauses La Redoute.

Mandarine hätte "Versandkette beeinträchtigen können"

Die Geschäftsleitung von La Redoute findet die Suspendierung jedoch nicht übertrieben. Durch die Schalen und den Saft der Mandarine habe ihr Angestellter schließlich eine "Beeinträchtigung der Versandkette riskiert". Außerdem sei er auch zuvor schon negativ aufgefallen: Während der Arbeitszeit hat er sich Süßigkeiten aus dem Pausenraum geholt. Das Gerichtsurteil wird Mitte November fallen, schreibt die französische Nachrichtenagentur AFP.

