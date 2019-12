In Japan testete Microsoft aus, wie produktiv die Mitarbeiter mit einem verlängerten Wochenende arbeiten. Jetzt liegen die erstaunlichen Resultate vor.

Nur vier Tage in der Woche arbeiten zu müssen, dürfte ein großer Wunsch vieler Arbeitnehmer sein. In vereinzelten Unternehmen wird die verkürzte Woche bereits getestet, wodurch der Wunschtraum zumindest in manchen Fällen schon Realität ist. Im Regelfall können sich aber nur kleinere Betriebe einen Tag weniger leisten. Nun hat jedoch auch Microsoft den Trend aufgegriffen und ihn in Japan einen Monat lang ausprobiert. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und überraschen.

Microsoft testete Vier-Tage-Woche: So lief der Versuch ab

Eine ideale Work-Life-Balance sowie ein Job, mit dem man wunschlos glücklich ist, werden vielen Menschen immer wichtiger. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass durchgängiger Stress in den schlimmsten Fällen zu psychischen Erkrankungen führen kann. Insbesondere in Japan ist eine Überarbeitung im Job ein besonders großes Thema, nachdem in den letzten Jahren bereits mehrere Menschen nach zu vielen Überstunden an Herzversagen verstarben oder gar Suizid begingen - wie CNN berichtet.

Aus diesem Grund testete Microsoft dort im August 2019 die Vier-Tage-Woche. Die rund 2.280 Mitarbeiter starteten in diesem Monat bereits am Freitag in ein verlängertes Wochenende und arbeiteten entsprechend nur bis zum Donnerstag. Um in der knapperen Zeit alles zu schaffen, sollten Meetings auf maximal 30 Minuten reduziert oder gar durch Kommunikation über Messenger Apps ersetzt werden. Zudem hielten die Verantwortlichen von Microsoft die Mitarbeiter dazu an, nur möglichst kurz auf sämtliche E-Mails zu antworten.

Resultat des verlängerten Wochenendes: Die Produktivität ist gestiegen

Tatsächlich brachte das Experiment positive Ergebnisse ein: Die Leistung pro Mitarbeiter ist laut dem Technologieunternehmen im Vergleich zu August 2018 um 40 Prozent gestiegen. Zudem konnte durch den zusätzlichen freien Tag eine große Menge der Elektrizitätskosten eingespart werden. Das Resultat fiel so überzeugend aus, dass Microsoft sogar über eine Wiederholung des Versuchs nachdenkt - und das wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten.

