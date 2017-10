Milliardärin packt aus: Mit diesem Anlagetipp werden Sie reich

Wer Geld lukrativ anlegen will, braucht auch das richtige Gespür. Doch wie funktioniert das? Eine Investmentgröße packt jetzt aus.

Gold, Immobilien oder doch lieber Cybergeld? Oftmals ist es schwierig für Anleger die richtige Entscheidung zu treffen. Zu groß ist die Angst, dass das sauer Ersparte durch ein falsches Investment futsch ist. Doch bevor Sie ganz die Finger davon lassen und Ihr Geld unter der Matratze horten, sollten Sie besser auf die Tipps von US-Investorin Nancy Zevenbergen hören.

Milliardärin erklärt: So geht Sie bei Investments vor - und setzt auf "Gamechanger"

Die 58-Jährige aus Seattle hat seit bereits dreißig Jahren den richtigen Riecher, was lukrative Geldanlagen angeht. Ihre Strategie: Schnell Trends aufspüren und zuschlagen – so erkannte sie schnell das Potenzial vieler Unternehmen, die heute megaerfolgreich sind. Gegenüber dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat sie nun aus dem Nähkästchen geplaudert, wie genau sie vorgeht.

So habe sie unter anderem vor sieben Jahren schon ein Gespür dafür gehabt, dass der Online-Streamingdienst Netflix ein Erfolgsschlager werde. Damals kostete die Aktie allerdings nur fünf Euro pro Stück. Heute sind es bereits 158 Euro. Zevenbergen gab zudem an, dass sie 1997 in den Online-Versandhändler Amazon, direkt nach seinem Börsengang, investiert hatte. Außerdem soll sie frühzeitig Facebook-Aktien zum Preis von 32 Euro pro Stück erworben haben – heute seien diese dagegen bereits das 17-fache wert. Dass Elektroautos die Zukunft sind, erkannte die 58-Jährige ebenfalls rasch – und sie investierte in Tesla. Und auch hier stieg der Wert ihrer Anteile nach dem Kauf um das 16-fache an.

US-Investorin gibt Tipps: Langfristig denken und Risiken wagen

Ihr Tipp für alle Anleger-Neulinge: Neben einem klugen Investment ist es auch wichtig, langfristig zu denken. "Wenn ihr Wohlstand generieren wollt, investiert in ein wachstumsorientiertes Unternehmen. Aber denkt daran, dass es nicht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und auch nicht jedes Quartal erfolgreich abschneiden kann." Wer also glaubt, innerhalb eines Jahres reich zu werden, der irrt gewaltig. Mindestens fünf Jahre sollte man dafür schon einplanen.

Zudem sollten Anleger auf ihre Intuition vertrauen – und auf geniale Ideen und charismatische Gründergeschichten setzen. Schließlich würden sich Gründer von Startups besonders in die Sache mit aller Kraft hineinhängen und auch Risiken eingehen. Zevenbergen selber startete ihre eigene Investment-Firma von ihrem Wohnzimmer aus. Heute besitzt sie ein Gesamtvermögen von etwa zwei Milliarden Euro.

