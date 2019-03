Mutter langweilt sich und startet Party-Business - nun verdient sie Millionen

Danielle Kendall war als frischgebackene Mama schnell gelangweilt - und startete dank einer genialen Idee ihr eigenes Business. Mit riesigem Erfolg.

Ein Jahr Elternzeit - das war Danielle Kendall deutlich zu lang. Schnell wurde der frischgebackenen Mutter eines Sohnes zu langweilig. Sie wollte nicht länger nur zuhause sitzen, Vollzeit-Mami und finanziell von ihrem Mann abhängig sein. Daher entschied sich die ehrgeizige Britin 2010, wieder arbeiten zu gehen.

Junge Mutter langweilt sich - und startet Millionen-Imperium

Doch in den alten Job konnte und wollte sie nicht wieder zurück - stattdessen verkaufte sie zunächst im Internet eigene, handgemachte Dinge wie Geschenktaschen oder -aufkleber. Zudem fiel ihr auf, nachdem sie mehrere Junggesellinnenabschiede besucht hatte, dass es für derartige Anlässe nur wenig coole Accessoires gab. "Alles, was es zu kaufen gab, waren Haarreife und Penis-Strohhalme", erinnert sich Kendall gegenüber der britischen Daily Mail.

Ihre Idee schlug ein wie eine Bombe - am Ende konnte sich die junge Mutter, die zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal schwanger war, vor Anfragen kaum mehr retten. Schließlich startete sie ein eigenes kleines Geschäft und stellte einen Fotografen sowie vier weitere Mitarbeiterinnen, ebenfalls alle Mütter mit kleinen Kindern, ein. "Wir machten in der ersten Woche mehr Umsatz als zuvor in einem Monat", so Kendall weiter. "Da erkannte ich, dass es ein echtes Business ist."

Party-Geschenke zum Junggesellinnenabschied - doch Kendall hat noch mehr Pläne

Heute ist Kendalls Online-Shop stolze 250.000 Pfund (circa 300.000 Euro) wert! Ihr Unternehmen führt sie nun von einem 46-Quadratmeter großen Gebäude im hauseigenen Garten aus. "Rückblickend muss ich verrückt gewesen sein, aber zu dieser Zeit schaltete ich einfach den Kopf aus und ackerte", erklärt die Zweifach-Mama.

Doch ihr Geschäft beflügelt sie noch immer, weshalb sie sogar darüber nachdenkt, es zu expandieren. "Ich würde gerne noch eine Klamottenlinie getreu dem Junggesellinnen-Motto starten, schöne T-Shirts oder Pyjama-Anzüge." Die Nachfrage sei bereits jetzt sehr groß, verrät sie. Sogar britische Promi-Damen sollen sich um ihre Produkte reißen, fügt sie hinzu.

jp