Neuer Job? Das sollten Sie jetzt unbedingt als erstes tun

Die ersten Tage im neuen Job können ganz schön zäh sein, wenn man noch nicht allzu viele Aufgaben hat. Profis verraten, was Sie dennoch unbedingt tun sollten.

Wer einen neuen Job anfängt, wirft sich meist hochmotiviert in seine neuen Aufgaben. Dumm nur, wenn das Team noch nicht allzu viele Jobs für einen hat. Doch statt Däumchen zu drehen oder im Internet zu surfen, können Mitarbeiter mit einem Trick gleich einen guten Eindruck hinterlassen.

Ex-Führungskraft bei Google und Apple verrät, was Neue im Job als erstes tun sollten

Libby Leffler, ehemalige Führungskraft bei Google und Apple, verrät dem Businessinsider folgenden Tipp: Neulinge sollten sich gleich zu Beginn mit ihrem Vorgesetzten zusammenzusetzen und mit ihm die nächsten Ziele abstimmen. Etwa so: "Das sind die Punkte, auf die wir uns meiner Meinung nach in den kommenden Monaten konzentrieren sollten. Sehen Sie das genau so?" Falls Ihr Chef anderer Meinung ist, können Sie Ihre Ziele noch anpassen.

Auch interessant: Fünf Tipps, wie Sie im neuen Job mehr Geld bekommen.

Auch Chefs müssen ihren Chefs gerecht werden

Lea McLeod vom Karrieremagazin The Muse hat noch einen weiteren, interessanten Tipp auf Lager: So könnten neue Mitarbeiter den Chef etwa fragen, welche Ziele er für die nahe Zukunft hat oder welche Ansprüche dessen Chef an ihn hat. "Das kann Ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie Sie und Ihr Team in das große Ganze passt", so die Expertin.

Lesen Sie auch: Vier Dinge, die erfolgreiche Menschen im neuen Job machen.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner