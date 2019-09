Schlafen im Büro: Darum sollten Sie auf der Arbeit ein Nickerchen halten

Was die Kollegen wohl denken, wenn man im Büro kurz die Augen schließt? Überlegungen, die niemanden stören sollten, denn Powernapping ist sogar förderlich.

Wer kennt es nicht? Man ist früh ins Bett gegangen, hat noch nicht einmal die Hälfte des neuen Tages hinter sich und schon setzt die Müdigkeit ein. Obwohl diese Entwicklung mysteriös scheint, lässt sie sich auf ein logisches Phänomen zurückführen: In den Morgenstunden ist die Körpertemperatur des Menschen geringfügig niedriger als am Nachmittag, wodurch uns das Einschlafen für gewöhnlich leichter fällt.

Nach stundenlangem Schlaf noch müde? Powernapping ist die Lösung

Dauerhafte Müdigkeit im Laufe des gesamten Tages kann auch ein Alarmsignal für schlimmere Krankheiten sein, doch meist steckt nur der bereits genannte biologische Zusammenhang dahinter. Diesem natürlichen Zustand sind wir aber nicht hilflos ausgeliefert. Ein kurzes Nickerchen reicht bereits, damit wir uns wieder fit fühlen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jedoch einige Dinge beachtet werden.

Die Kunst des Powernappings

Man kann viel falsch machen beim Powernapping, weshalb bestimmte Faktoren besonders wichtig sind. Dazu zählt die exakte Schlafenszeit, die sich auf zehn bis 20 Minuten begrenzen sollte. Ab 30 Minuten verfällt der Körper in tiefere Schlafstadien, was das anschließende Aufstehen und Weiterarbeiten erschwert. Obwohl der Zeitraum von ungefähr einer Viertelstunde gering scheint, reicht es, um sich danach konzentrierter, entspannter, motivierter und besser gelaunt zu fühlen. Zusätzlich sinkt laut des Online-Ratgebers Karriere Bibel das Herzinfarkt- und Burnoutrisiko.

Empfehlenswert ist ein Nickerchen zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Spätere Uhrzeiten können nämlich dazu führen, dass Sie nachts weniger schlafen. Wer sich dabei schwertut, auf dem unbequemen Schreibtisch oder im Bürostuhl die Augen zu schließen, dem kann entspannende Musik und eine angenehme Raumtemperatur zwischen 16 Grad und 20 Grad helfen. Für eine gestärkte Konzentrationsfähigkeit ist außerdem eine Tasse Espresso vor dem Schläfchen ideal. Da der Kaffee nach ungefähr 30 Minuten seine Wirkung entfaltet, bemerken Sie den Kraftschub nämlich erst kurz nach dem Aufwachen.

Ist ein Schläfchen am Arbeitsplatz erlaubt?

Vom schlechten Eindruck bei Vorgesetzten und Kollegen, bis hin zum Verlust wertvoller Arbeitszeit sprechen viele Gründe gegen das Powernapping am Arbeitsplatz. Tatsächlich ist ein Schläfchen aber sogar förderlich, um bessere Leistungen erzielen zu können und Fehlerquoten durch Übermüdung zu vermeiden.

In vielen Ländern erlauben Arbeitgeber deshalb kurze Nickerchen, wie beispielsweise in Spanien dank mehrstündiger Mittagspausen oder in Japan mit speziell eingerichteten Cafés und Geschäften zum Schlafen. Große amerikanische Firmen wie Google oder Nike stellen ihren Angestellten sogar ganze Schlafräume zur Verfügung. Sofern Sie also für ein paar Minuten ungestört im Büro sind, sollten Sie die Zeit unbedingt zum Powernapping nutzen.

soa