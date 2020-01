Praktische Küchenhelfer: Zerkleinerer im Test - dieser ist leistungsstark und günstig

Wenn es in der Küche etwas zum Kleinscheiden gibt, kann man zum althergebrachten Messer greifen – oder zu einem Zerkleinerer. Die Redaktion macht den Test.

Selbst gekocht schmeckt am besten, sagt der Volksmund. Nur hat man nicht immer Zeit und Lust auf aufwendige Vorbereitungen. Eine der häufigsten Tätigkeiten in der Küche ist das Kleinschneiden von Zutaten. Genau an dieser Stelle setzen Zerkleinerer an: Ob elektrisch oder durch Muskelkraft angetrieben, sind sie immer schneller als das klassische Messer.

Zerkleinerer im Praxis-Test - 29 Modelle wurden getestet

Im Prinzip können zwar Universal-Küchenmaschinen die gleichen Aufgaben erledigen, doch sind solche Maschinen nicht kompakt und auch nicht schneller als Zerkleinerer. Zudem ist es aufwendig, eine große Maschine aufzubauen, nur um schnell etwas kleinzuschneiden. Ein weiterer Vorteil von Zerkleinerern ist, dass sie wesentlich günstiger als Universal-Küchenmaschinen sind.

Das Testportal AllesBeste hat 29 sowohl elektrisch betriebene als auch manuelle Zerkleinerer getestet. Die besten manuellen Zerkleinerer lieferten zufriedenstellende Ergebnisse, nur bei festeren Zutaten und Käse stellten sie Mängel fest. Manuelle Geräte sind jedoch nicht günstiger als elektrische Modelle, deshalb empfehlen die Tester elektrische Zerkleinerer.

Elektrische Zerkleinerer - Kenwood CH580 ist Testsieger

Als Testsieger ging der Kenwood CH580 hervor. Das Gerät ist nicht nur leistungsstark, sondern auch einfach in der Handhabung, außerdem gelingt die Reinigung zügig und unkompliziert.

Alternativ empfehlen die Tester den Bosch MMR08. Der Zerkleinerer hat ein eigenwilliges, aber ansprechendes Design, ein hohes Fassungsvermögen und ist sogar mikrowellenfest. Obendrein ist er schon für verhältnismäßig wenig Geld zu haben.

Mehr Informationen und weitere, empfehlenswerte Alternativen finden Sie im ausführlichen Zerkleinerer-Test von AllesBeste.