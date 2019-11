Darum gibt es im Supermarkt wirklich immer eine Bäckerei im Eingangsbereich

Egal, ob Discounter, Bio- oder Supermarkt: In fast allen findet sich im Eingangsbereich eine Bäckerei. Welche perfide Psycho-Masche dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Es ist Ihnen beim wöchentlichen Einkauf sicher schon aufgefallen: In vielen Discountern oder Supermärkten befindet sich oftmals im Eingangsbereich gleich eine Bäckerei. Während man also den Markt betritt, riecht es meist schon nach frisch gebackenem Brot und süßem Gebäck.

Bäckereien im Supermarkt - Kunden bekommen mehr Appetit

Viele Kunden freuen sich darüber - das weckt nicht nur Kindheitserinnerungen, sondern ist auch sehr praktisch. Schließlich kann man direkt auf dem Weg nach draußen noch Sonntagsbrötchen, Teigwaren & Co. einkaufen. Doch was viele nicht wissen: Aldi, Rewe & Co. stellen die Bäckereien nicht aus reiner Kundenfreundlichkeit an dieser Stelle auf.

Stattdessen soll sich dahinter reines Kalkül von Seiten der Supermärkte verbergen, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Franz-Rudolph Esch im Gespräch mit der Welt. So verrät er, dass sich mit dieser Strategie der Umsatz steigern lasse, wenn es lecker nach Brötchen duftet. Das bestätigt auch die Gesundheitspädagogin Birgit Waideles gegenüber der Badischen Zeitung: "Schon der Bäcker im Eingangsbereich eines Supermarktes soll den Appetit anregen."

Die Tricks der Supermärkte: So werden Kunden verführt, mehr einzukaufen

Die Idee dahinter: Wer mit hungrigem Magen einkauft, der nimmt oft mehr mit, als er ursprünglich eigentlich geplant hatte. Allerdings ist das nicht die einzige Strategie von Marketing-Experten, um Kunden dazu zu animieren, mehr einzukaufen. "Mit dem richtigen Duft in der Nase und der richtigen Musik im Ohr sind wir schon auf dem besten Wege, mehr Geld auszugeben, als wir vorhatten", weiß die Gesundheitspädagogin. Mit welchen fiesen Tricks, die Supermärkte noch versuchen, Kunden zum Kaufen zu animieren, erfahren Sie hier.

