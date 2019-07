Insider enthüllt pikante Steuertricks - alle kannten Sie bestimmt noch nicht

"Wie betrüge ich den Staat?" Solchen pikanten Fragen hat sich jetzt ein Finanzbeamter in einem Community-Forum gestellt - mit teils überraschenden bis kuriosen Antworten.

Auf dem sozialen Netzwerk können User in "Ask me Anything"-Sitzungen (AmA) anderen zu einem bestimmten Thema Löcher in den Bauch fragen. Diese "Experten" stellen sich den Fragen freiwillig, ob sie allerdings auch immer die Wahrheit sagen, ist nicht gewiss.

Auf Reddit: Finanzbeamter gibt Steuertricks preis

Nun hat sich ein angeblicher "Finanzbeamter im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung NRW" auf Reddit gemeldet. Dort nennt er sich "akirakurusu-" und will anonym bleiben. In seinem AmA-Thread gibt er Einblicke in seinen Arbeitsalltag - aber auch raffinierte Tipps und Tricks.

So wurde der Finanzbeame gefragt, ob er ein paar Steuertricks kenne, die legal sind, die aber kaum einer kennt. Seine Antwort: "Wenn du nicht zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet bist und eine Erstattung erwartest, lass die Erklärung noch etwas warten, bis du kurz vor Ende der möglichen Abgabe stehst (für 2018 also bis zum 31.12.2022). Der Erstattungsbetrag verzinst sich nach 15 Monaten (also ab dem 1.4.2020) mit sechs Prozent, was bei einer Erstattung in Höhe von 1.000 Euro unter Ausnutzung der gesamten Frist immerhin zu Zinsen in Höhe von 165 Euro führt!"

Allerdings warnt der angebliche Finanzbeamte davor, die Steuererklärung kurz vor der Stichtag der Abgabefrist abzugeben, "weil in dieser Zeit die Masse der Erklärungen kommt", schreibt er. Wer also schon im Frühjahr abgibt, der erhält somit auch früher seinen Steuerbescheid - und die Steuerrückerstattung.

Do's and Don't's bei der Steuererklärung - für Studenten, Arbeitnehmer & Co.

Zudem rät der User nicht jedem dazu, die Steuererklärung von einem Fachmann machen zu lassen. Ihm zufolge sei dies nur in komplexen Fällen wie zum Beispiel bei Selbstständigen notwendig. Auch für Studenten hat der User gute Nachrichten - wer noch während des Studiums eine Steuererklärung abgibt, kann so tausende Euro im Jahr absahnen. "S ammle Belege über alle Kosten, die dir im Rahmen deines Studiums entstehen! Wenn du ein Erststudium absolvierst und an einer normalen Hochschule eingeschrieben bist, kannst du bis zu 6.000 Euro pro Jahr als Sonderausgaben absetzen."

Auch interessant: Steuererklärung 2018: Diese Aufwendungen sollten Sie jetzt bei Werbungskosten eintragen.

Wer vorher noch eine Berufsausbildung absolviert hat oder ein duales Studium macht, der kann stattdessen die Kosten als Werbungskosten unbeschränkt geltend machen. "Vor allem in ersterem Fall kannst du, wenn du aktuell keine Einnahmen erzielst, trotzdem deine Werbungskosten absetzen und darüber einen Verlustvortrag generieren, der dann in späteren Jahren mit deinen Einkünften verrechnet wird", rät er.

Video: Neue Fristen, härtere Strafen - das ändert sich bei der Steuererklärung

"Wie betrüge ich den Staat?" - Damit kontert der User

Abschließend wurde dem User noch eine sehr pikante "Spezial-Frage" gestellt - dessen Antwort ist so originell wie lustig. Auf "Wie betrüge ich den Staat?" kontert "akirakurusu-": "Du könntest mit einem anderen sexy Staat fremdgehen, wie zum Beispiel der Schweiz. Ich kann dir da keinen Rat geben, du musst auf dein Herz hören!" Ein Finanzbeamter, der auch noch Humor hat - was für eine Überraschung!

Lesen Sie auch: Steuererklärung 2018: In diesen Fällen sind Sie sogar dazu verpflichtet, sie abzugeben.

jp

Fotostrecke