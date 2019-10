Rentnerpaar hat alles verkauft - und geht jetzt nur noch einer aufregenden Beschäftigung nach

Ein Rentnerpaar aus Seattle hat vor einigen Jahren so gut wie alle Besitztümer verkauft, inklusive des eigenen Hauses. Doch glücklich sind sie trotzdem.

Die einen sind glücklich, endlich in Rente gehen zu können, während andere befürchten, dass die Zeit ohne regelmäßige Arbeit schnell langweilig werden könnte. Um letzteres vorzubeugen, hat sich das US-amerikanische Paar Debbie und Michael Campbell aus Seattle vor sechs Jahren für einen drastischen Schritt entschieden: Sie haben all ihre Besitztümer, inklusive des eigenen Hauses, verkauft. Mit dem Geld erfüllen Sie sich seither einen ihrer größten Träume.

Rentnerpaar lebt als "Senior-Nomaden" - und reist durch die Welt

Einen festen Wohnort brauchen die beiden nicht, sie reisen seit Jahren durch die gesamte Welt. Für mehrere Wochen bleiben sie an einem Ort in gebuchten Airbnbs, während sie neue Orte erkunden und fremde Kulturen kennenlernen. Insgesamt haben die Campbells bereits 85 Länder und rund 400 Städte besucht.

Momentan leben der 74-Jährige und seine 63-jährige Frau in ihrem 240. Airbnb im französischen Cannes. Das Interessante daran: Die beiden Amerikaner sprechen nur Englisch, dennoch haben sie es mit Händen und Füßen geschafft, die ganze Welt zu bereisen.

"Es war etwas, an was man sich erst gewöhnen musste. Aber jetzt sind wir froh, dass wir keine Sachen mehr besitzen." Mit dabei sind lediglich ein 23 Kilo schwerer Rucksack mit Kleidung und Computer. "Wir reisen nur mit ein paar Dingen und kaufen kaum etwas. Wir vermissen es nicht. Bevor wir auf Reisen gingen, haben wir Sachen eingelagert – heute wissen wir nicht mal mehr, was genau sich in der Lagerhalle befindet", erklärt das Paar gegenüber dem Kölner Express.

Falsche Züge, verlorene Gepäckstücke und Diebstahl - trotzdem reisen die Campbells weiter

Einziger "Luxus": Das Paar aus Seattle nimmt seine Kissen von zuhause überallhin mit. "Jedes Mal, wenn wir in einem anderen Bett schlafen, legen wir die Kissen hin und haben immer ein Stück Zuhause dabei", erklärt Debbie Campbell. Deutschland habe ihnen besonders gut gefallen, schwärmt die Seniorin weiter. Doch manchmal seien sie auch in brenzlige Situationen geraten, verrät das Paar weiter.

"Die schlimmsten Momente sind immer, wenn wir in einen Zug einsteigen, der in die falsche Richtung fährt. Oder ein Gepäckstück verloren geht. Wir schätzen uns glücklich, dass wir so gesund sind und nicht in eine Notaufnahme mussten. In Vietnam wurde Michael von Taschendieben bestohlen, das war herausfordernd." Nichtsdestotrotz wollen die Campbells noch viele Jahre weiterreisen.

Ihr ultimativer Tipp, um als "Senior Nomad" in der weiten Welt bestehen zu können? "Verreise mit einer Person, die du magst. Tue es nur für dich und nicht für andere Menschen. Lege ein Budget fest und halte dich daran – sonst geht dir das Geld aus und du kannst nie wieder verreisen", meint Debbie Campbell abschließend. "Nimm die langsame Route: Wir bevorzugen Busse und Züge, das ist besser als mit dem Flugzeug. Schau dir die lokale Kultur an und iss, was die Menschen in dem Land essen."

