Sie wollen viel Geld sparen? Mit dieser genialen Methode aus Japan kann es gelingen

Haben Sie schon einmal von Marie Kondō gehört? Die japanische Autorin ist für ihre Aufräumtricks bekannt, die dabei helfen, das eigene Leben besser organisieren zu können. Wer aber anstatt mit einem vollen Schrank eher mit einem weniger vollen Bankkonto zu kämpfen hat, der findet ebenfalls praktische Ratschläge aus dem Fernen Osten: Die japanische Journalistin Motoko Hani ist die Schöpferin von Kakeibo, eine Methode, um seine Sparziele zu erreichen.

Kakeibo anzuwenden ist nicht besonders schwer. Alles, was Sie brauchen, ist Stift und Zettel, um monatlich vier Fragen zu beantworten. Sich alles aufzuschreiben ist übrigens ein wichtiger Teil dieser Methode, denn erst durch ein schriftliches Festhalten wird vielen bewusst, in welche Aktivitäten und Gegenstände zu viel Geld fließt und wo gespart werden kann.

1. Frage der Kakeibo-Methode: Wie viel Geld haben Sie?

Schreiben Sie sich zu Beginn jedes Monats zunächst einmal auf, wie viel Geld Ihnen aktuell zur Verfügung steht. Vergessen Sie nicht, zuvor laufende Kosten wie beispielsweise Ihre Miete von Ihrem Einkommen abzuziehen.

2. Frage der Kakeibo-Methode: Wie viel möchten Sie sparen?

Legen Sie für jeden Monat ein konkretes Sparziel* fest, das Sie erreichen wollen. Falls Sie zum Beispiel im Vormonat das gewünschte Ergebnis erreicht haben, schadet es nicht, Ihr Ziel etwas höher anzusetzen. Ansonsten ist es wichtig, nicht gleich zu übertreiben und besser einen realistischen Wert anzugeben.

3. Frage der Kakeibo-Methode: Wie viel geben Sie aus?

Jetzt gilt es, genau zu arbeiten: Das Portal Fatherly empfiehlt, sich jede noch so kleine Ausgabe zu notieren und sie in vier verschiedene Kategorien zu unterteilen. Unter "Überleben" tragen Sie alle Kosten für beispielsweise Essen oder Hygiene ein. In die Spalte "Kultur" kommen Ausgaben für Kino, Theater oder Bücher. "Optional" beinhaltet jegliche Unternehmungen oder Gegenstände, die Sie sich gegönnt haben. Unter "Extra" notieren Sie schließlich alle Kosten, die ausnahmsweise anfallen.

4. Frage der Kakeibo-Methode: Was können Sie besser machen?

Vergleichen Sie nun alle Ausgaben und überlegen Sie sich ganz genau, an welchen Stellen Sie im nächsten Monat sparen können. Vielleicht bemerken Sie beispielsweise, dass Sie in den letzten Wochen häufiger als nötig im Kino waren oder Sie haben viel zu viel Essen eingekauft. Dank Kakeibo haben Sie alle Ausgaben auf einen Blick vor sich und erkennen schneller, wo Veränderungen nötig sind.

