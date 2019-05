Waschmittel, Sonnenmilch, Zahnpasta: Diese Eigenmarken sind 375 Prozent günstiger als Ariel & Co.

Marke gegen "No Name": Ist teuer wirklich gleich besser? Das wollte Stiftung Warentest wissen - und hat dafür 371 Drogerieartikel verglichen. Mit wenig überraschendem Ergebnis.

Ob Balea, alio oder today: Viele Drogerien, Discounter und Supermarkketten bieten neben ausgewählten Markenprodukten bereits eigene Hausmarken an, die bei treuen Kunden sehr beliebt sind. Schließlich sind sie nicht nur um einiges günstiger, sondern manch einer schwört darauf, dass sie genauso gut wie Markenware sind. Bereits vergangenes Jahr hat die Stiftung Warentest dies zum Anlass genommen und hunderte Produkte genauer unter die Lupe genommen.

Alio & Co. besser als Pril? Stiftung Warentest nimmt 371 Drogerieartikel unter die Lupe

Nun hat das Verbraucherportal Testergebnisse von 371 Drogerieartikeln aus 21 Tests aus den Jahren 2017 und 2018 ausgewertet. Mit dem Ergebnis, dass Eigenmarken von dm & Co. häufiger sogar besser als bekannte Markenprodukte abschnitten! Hierzu hatte die Stiftung Warentest häufig verkaufte Drogerieartikel verglichen - darunter Wasch-und Reinigungsprodukte (Handgeschirrspülmittel und Vollwaschmittel) sowie Körperpflege- und Kosmetikprodukte (Handcremes, Sonnenschutzmittel sowie Katzenfutter).

Was dabei auffiel: Die Eigenmarken bekamen häufiger sehr gut oder gut als Markenprodukte und dagegen seltener mangelhaft, stellte Stiftung Warentest fest. Das Interessante daran: Auch was die Qualität angeht, hätten sich die getesteten Markenartikel und günstigen Alternativen nicht viel geschenkt, so das Verbraucherportal. So soll hier das Testurteil am Ende unentschieden ausgefallen sein.

Teuer nicht gleich besser - Eigenmarken oftmals günstiger und genauso gut wie Markenprodukte

Pluspunkte konnten die Handelsmarken allerdings beim Preis einfahren - so locken diese Stiftung Warentest zufolge "mit Tiefpreisen" und versprechen dennoch durch die Bank weg gute Qualität. Und: Kunden zahlen oft einen Aufpreis für Marken, da diese viel Geld in Werbung und Marketing stecken. Dagegen können Drogerien Eigenmarken günstiger anbieten, weil sie auf schlichte Verpackungen setzen und auf teure Werbung verzichten. Diese Kostenersparnis geben sie schließlich an die Kunden weiter, so Stiftung Warentest.

So sollen die sechs günstigsten der besten Wasch-und Reinigungsmittel von Markenherstellern um 138 Prozent teurer als die sechs günstigsten besten Handelsmarken gewesen sein. Bei Kosmetik waren es sogar satte 375 Prozent Preisunterschied!

Diese Handelsmarken schnitten in den untersuchten Kategorien am besten ab:

Drogerieartikel Handelsmarke Inhalt Preis Unternehmen Testurteil Geschirrspülmittel Akuta 500 ml 0,75 Euro Aldi Nord "Gut" (2,2) Geschirr-Reiniger-Tabs alio complete 40 Tabs 2,75 Euro Aldi Süd "Gut" (2,0) Vollwaschmittel Bravil Actipulver 2.025 g 4,00 Euro Netto "Gut" (2,0) Glasreiniger Blink 1.000 ml 0,95 Euro Müller "Gut" (1,8) Klarspüler domol 1.000 ml 1,15 Euro Rossmann "Gut" (2,0) Sonnenschutzmittel today Sonnenmilch 30 hoch 300 ml 3,50 Euro Penny "Sehr Gut" (1,3) Fußcremes Balea Hornhaut-Reduzier-Creme 50 ml 1,95 Euro dm "Gut" (2,0) Anti-Schuppen-Shampoos Cien Anti-Schuppen-Shampoo 300 ml 1,49 Euro Lidl "Sehr Gut" (1,5) Männer-Cremes Balea Men 24h Feuchtigkeits-Creme 75 ml 2,55 Euro dm "Gut" (2,3) Handcremes Ombia Olive Handcreme 125 ml 0,85 Euro Aldi Süd "Gut" (2,1) Zahnpasta today dent Kräuter 125 ml 0,45 Euro Penny "Gut" (1,6) Körperlotionen Balea Reichhaltige Body Milk 500 ml 1,15 Euro dm "Gut" (2,2) Augen-Make-Up-Entferner today Augen Make-up Entferner Mizellen-Lotion 100 Stück 1,99 Euro Penny "Sehr Gut" (1,5) Mundspüllösungen Dontodent Antibakterielle Mundspülung 500 ml 0,75 Euro dm "Sehr Gut" (1,4) Haargele Balea Men Ultra Strong Styling Gel 150 ml 1,55 Euro dm "Gut" (1,8)

