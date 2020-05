Im Outdoor-Bereich gut gewappnet: Stirnlampen im Test

Stirnlampen sind vielseitig einsetzbar: zum Joggen in der Dunkelheit, als Notfall-Lampe für das Handschuhfach im Auto, oder als Ergänzung der Campingausrüstung. Entsprechend gibt es mittlerweile ein recht breites Angebot an Stirnlampen auf dem Markt, die sich auch preislich stark unterscheiden. Vom einstelligen bis in den dreistelligen Bereich ist alles vertreten.

Unter den Stirnlampen trifft man im Wesentlichen drei verschiedene Arten an, die sich je nach Einsatzgebiet mehr oder weniger eignen. Zunächst wären da Kompaktlampen, bei denen der Akku direkt in den Scheinwerfer integriert ist. Bei anderen Lampen ist der Akku wiederum extern am Hinterkopf angebracht. Schließlich gibt es noch Stecklampen: Hier befindet sich eine Halterung auf Kopfband, in die der Lampenkorpus eingesteckt wird.

Wasserdicht oder nicht?

Für viele Outdoor-Begeisterte ist es wichtig, ob oder wie gut die Stirnlampe gegen Außeneinwirkungen, vor allem Wasser, geschützt ist. Hier gibt es verschiedene Zertifizierungen, wobei IP für "International Protection" steht:

IPX4 bezeichnet den Schutz vor Spritzwasser, IPX6 den Schutz vor Wasser bei kurzem Eintauchen und IPX8 den dauerhaften Schutz vor Wasser, auch bei komplettem Untertauchen. Manche Modelle haben jedoch gar kein Zertifikat. Dann ist Vorsicht geboten, denn Kontakt mit Wasser könnte Schäden hervorrufen.

Die Qualität der Ausleuchtung wird bei den Stirnlampen in der Regel in Lumen angegeben. Werte über 100 Lumen waren früher noch eine Seltenheit, sind aber heutzutage beinahe der Standard. "Funzeln" gehören somit der Vergangenheit an.

Stirnlampen im Test

Beim Testportal AllesBeste wurden in Zusammenarbeit mit der Redaktion zwölf Stirnlampen getestet. Am besten schnitt dabei die LED Lenser H7R.2 ab, die besonders bei Verarbeitung und Funktionsvielfalt punkten kann. Auch die Passform ist sehr angenehm, da das Kopfband leicht anpassbar ist.

Ein Schnäppchen kann man außerdem mit der Petzl Tikkina machen. Sie ist zwar nicht so funktionsreich, aber dafür schön verarbeitet und vor allem kompakt. Daher ist es kein Problem, sie überall hin mitzunehmen.

Mehr Informationen sowie weitere empfehlenswerte Stirnlampen finden Sie im Test bei AllesBeste.