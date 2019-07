Igitt, eklig! Diese Studentin finanziert ihre Uni mit ekligen Fetisch-Videos

Sie ist gerade mal 19 und studiert Kunst. Um sich Geld dazuzuverdienen, dreht sie kleine, pikante Filmchen. Die schickt sie an Fans in aller Welt. Doch was darauf zu sehen ist, ist kurios.

Sie ist zarte 19 Jahre alt, hübsch und Kunst-Studentin. Eigentlich alles ganz normal, wenn da nicht Abi Haywoods ungewöhnlicher und sehr pikanter Nebenjob wäre. Die junge Waliserin finanziert sich ihren Lebensunterhalt, indem sie kleine Videos dreht. Doch die sind nicht ganz so harmlos, wie Haywood aussieht.

"Rotzige Schlampe": Studentin finanziert Uni - indem sie niest

Zwar ist darauf nur zu sehen, wie sie niest, doch Fetisch-Fans auf der ganzen Welt feiern sie dafür. Angefangen hatte alles damit, dass die junge Frau ein Video von sich machte, auf dem sie innerhalb von drei Stunden 37 Mal niesen musste. Sie lud spontan das Video auf Youtube hoch - und schnell hatte es mehr als 3.000 Klicks! Einige User fragten sie sogar nach der kompletten Video-Version.

Daraus entstand ihre Geschäftsidee: Fortan nannte sich die 19-Jährige "Snotty Bitch" (zu Deutsch etwa. "Rotzige Schlampe") und verschickt heute Videos an Fans für bis zu 33 Euro das Stück. Schließlich will sie weiterhin auf die Kunsthochschule gehen, an der sie studiert. Doch die kostet sehr viel Geld - und Haywood kommt nur aus bescheidenen Verhältnissen, wie sie der britischen Daily Mail verrät. Nun kann sie sich nicht nur das Studium, sondern auch die Miete dank ihrer "Leidenschaft" finanzieren.

Dank "Nasen-Dildo" zum Fetisch-Star: So törnt Haywood ihre Fans an

Manchmal verlangt die junge Britin sogar über hundert Euro für ein Video. Allerdings nur, wenn ihre "Fans" einen besonders, ekligen Sonderwunsch haben … so wünschen sich einige, dass sie sich dabei filmt, wie sie an öffentlichen Plätzen niest. Weil das auf Kommando allerdings nicht immer so gut gelingt, hat sie hierfür einen eigenen "Nasen-Dildo" kreiert.

Dabei handelt es sich um eine Art spitz zulaufendes Wattestäbchen. Dieses führt sie in ein Nasenloch ein und schaut dabei ins Tages- oder Lampenlicht. Das Pikante daran: Die "rotzige Schlampe" hat nämlich eine leichte Lichtallergie. So schafft sie es am Ende, in fünf Minuten bis zu elfmal zu niesen! Doch das hat auch ein Nachspiel: Zweimal soll Haywood bereits heftiges Nasenbluten danach gehabt haben. Doch der Erfolg gibt ihr Recht: Die 19-Jährige ist sogar so erfolgreich, dass sie bereits eine eigene DVD herausgebracht hat. Na, für viele ist Fetisch ja auch eine Form von Kunst ...

