Sushi-Kurs in München: Die perfekte Geschenkidee für Japan-Fans

Sie lieben Sushi oder kennen jemanden, der sich ständig von den Röllchen ernährt? Dann ist Weihnachten die ideale Gelegenheit, um echte Sushi-Liebe zu schenken.

Sushi-Kochkurs ist sicherlich die falsche Beschreibung für dieses kulinarische Erlebnis in München - gekocht wird hier nämlich nur der Reis. Hören Sie auf, Sashimi, Temaki, Maki, Nigiri und Co. nur zu genießen und lernen Sie endlich, wie Sie diese japanischen Spezialitäten selbst zubereiten können.

Sushi-Kurs in München: Kochkunst ohne Kochen

Öffnen Sie dieses Buch mit sieben Siegeln und lassen Sie sich in einer Location in München von einem erfahrenen Sushi-Meister zeigen, wie man mit Ketan-Reis umgeht, was es eigentlich mit den Nori-Blättern auf sich hat, wie dieser dekorative Sesammantel richtig gelingt und wie man Inside-Out-Röllchen zubereitet.

Um den kulinarischen Zauber hinter der Sushi-Zubereitung zu entdecken, müssen Sie tief eintauchen: In zwei bis sechs Stunden lassen erfahrene Sushi-Köche Sie großzügig teilhaben an ihren Handgriffen und Geheimnissen - von der Auswahl und Vorbereitung der wenigen, aber sehr exotischen Rohstoffe bis hin zur Kunst der Zusammenstellung und Zubereitung der runden Köstlichkeiten in Häppchengröße. Erleben Sie, wie aus einer Handvoll Zutaten wahre Geschmackexplosionen entstehen.

Sushi-Kurs in München: Selbst rollen und genießen

Sie sind aber natürlich nicht nur Zuschauer. Beim Sushi-Kurs in München legen Sie unter professioneller Anleitung selbst Hand an, sortieren und rollen - denn nur, wer es selbst macht, versteht die hohe Kunst der Sushi-Zubereitung. Fisch, Gemüse, Reis und Seetangblätter verbinden sich dank Ihres Fingerspitzengefühls zu einer gesunden, fett- und kalorienarmen und vor allem köstlichen Komposition.

Und das Beste kommt wie immer zum Schluss: Sie dürfen die Ergebnisse Ihrer ersten Sushi-Rollversuche bei einem gemeinsamen Abschlussessen mit begleitenden Getränken probieren oder auch mit nach Hause nehmen - und damit angeben. Während des Kurses können Sie alle Sushi-Rezepte notieren, damit Sie sie immer wieder nachmachen und genießen können.

Gute Nachrichten für ambitionierte Nachwuchsköche: Für den Sushi-Kurs in München gibt es keine Altersbeschränkung.

Sie sind auf den Geschmack gekommen?

Hier können Sie den Sushi-Kurs in München für 99,90 Euro buchen.

Sushi-Kurs ja, aber nicht in München?

Der Sushi-Kurs ist das ganze Jahr an bestimmten Terminen verfügbar. Sie können ihn auch für die folgenden anderen Städte und Gebiete buchen: