Teuerster Schnaps der Welt? Dieser Wiens-Wucher bringt Oktoberfest-Besucher zur Weißglut

Dass es auf der Wiesn teuer zugeht, ist nichts Neues. Doch der Preis für einen kleinen Schnaps erregt aktuell die Gemüter. Wer so viel zahlt, muss sehr betrunken sein, munkelt man.

Dass der Preis für eine Maß Bier jedes Jahr in die Höhe schnellt, wundert schon lange niemanden mehr. Zwar geht jedes Jahr ein Raunen durch München, doch die Wiesn-Wirte verbuchen trotz steigender Preise jedes Jahr Rekord-Gewinne. Eine Maß Bier für im Schnitt 11,54 Euro: Damit haben sich mittlerweile alle abgefunden, wenn auch missmutig. Doch der Preis für einen Schnaps schießt den Vogel ab.

Dieser Schnaps ist ultimativ teuer

So kostet ein Stamperl Schnaps in einem 5cl-Gläschen an der Käfer-Bar bis zu stolze 21,50 Euro! Wer sich einen Schnaps in einer normalen Kneipe genehmigt, zahlt gerade mal ein paar Euro. Und auch im Weinzelt geht es hochpreisig zu: Käsewürfel für 18,50 Euro lassen so manchen vor Erstaunen erstarren. Auch der Hugo oder ein Sprizz (0,25 Liter) sind mit je zehn Euro nicht gerade günstig, ein Wodka Bull kostet 18,60 Euro.

Wer also ein wenig auf den Geldbeutel schauen will, sollte sich nicht unbedingt an der Käfer-Bar oder im Weinzelt aufhalten. Zwar geht es in den Zelten und Kaffee-Bars auch nicht günstig zu - aber man kommt in jedem Fall billiger weg als an den Hot-Spots der Schönen und Reichen, zu welchen in jedem Fall die Käfer-Bar zählt.

