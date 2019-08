Vorstellungsgespräch: Mit diesem Trick wirken Sie sofort sympathisch

Wie können Bewerber im Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck hinterlassen? Es ist einfacher, als viele glauben - und trotzdem denkt kaum einer daran.

Lächeln, höflich sein und von seinen Erfolgen im Job berichten - so glauben viele Bewerber, bei Personalern zu punkten. Das ist schon mal ein guter Anfang, doch das alleine ist vielleicht zu wenig, um den Job zu ergattern. Tatsächlich verhilft uns ein besonderer Trick, Sympathiepunkte zu sammeln und Gesprächspartner auf unsere Seite zu ziehen.

Studie zeigt: Bewerber sollten auch über die Arbeit hinter dem Erfolg sprechen

Wie eine Studie der Cass Business School in London herausgefunden hat, sollten Bewerber im Vorstellungsgespräch ihren Erfolg nicht nur auf ihr Talent zurückführen, sondern vielmehr betonen, wie viel Mühe und Arbeit hinter diesem Erfolg steckt. Wer klar macht, dass er sich richtig anstrengen musste, um seine Ziele zu erreichen, wirke den Wissenschaftlern zufolge gleich sympathisch auf seinen Gesprächspartner. Und das kann der entscheidende Vorteil gegenüber der Konkurrenz sein.

"Eine Erfolgsgeschichte ist nicht vollständig ohne die harte Arbeit und die Erklärung, warum wir überhaupt erfolgreich waren", schreibt Psychologin Janina Steinmetz, die mit ihrem Team die Studie durchführte. Natürlich sei es in Vorstellungsgesprächen auch wichtig, dass Bewerber ihren Erfolg und ihr Talent herausstellen, so die Wissenschaftlerin, doch "meine Forschung zeigt, dass die Betonung von Anstrengung eher einen positiven Eindruck hinterlässt und die Menschen die Geschichte hinter Ihrem Erfolg wirklich wissen wollen", so Steinmetz.

Wenn Sie im Vorstellungsgespräch etwa über ein Projekt sprechen, dass Sie erfolgreich abgeschlossen haben, erwähnen Sie auch die Herausforderungen und Probleme, denen Sie gegenüber standen und wie Sie diese bewältigt haben.

Nicht nur bei Bewerbungsgesprächen - auch bei Dates ist diese Taktik erfolgreich

Die Forscherin betont auch, dass diese Taktik nicht nur im Bewerbungsgespräch gut ankomme, sondern auch im privaten Bereich: "Wenn Sie zum Beispiel ein Date haben und über einen Marathon sprechen, den Sie kürzlich gelaufen sind, sollten Sie vielleicht auch das ganze Training erwähnen, das einem dabei geholfen hat, die Ziellinie zu überqueren."

Von Andrea Stettner