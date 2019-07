Warum Sie ab sofort immer schon um fünf Uhr aufstehen sollten

Erfolgreiche CEOs machen es vor: Sie stehen schon weit vor allen anderen auf. Und das aus gutem Grund, denn Frühaufsteher profitieren von einem biologischen Vorteil.

Schlafen Sie auch gerne lange und kommen erst am späten Vormittag so richtig in die Gänge? Was sich entspannt anhört, ist für viele erfolgreiche Menschen undenkbar. Firmenchefs wie Tim Cook (Apple) oder Jack Dorsey (Twitter) starten schon sehr früh in den Tag - immer auf der Jagd nach dem sprichwörtlichen Wurm. Und das ziemlich erfolgreich.

Erfolgreiche Menschen nutzen einen biologischen Vorteil, um produktiv zu sein

Doch sind nun Menschen erfolgreich, weil sie früh aufstehen oder stehen erfolgreiche Menschen früh auf, um ihr Tagespensum überhaupt bewältigen zu können? Fest steht: Wer früh aufsteht, etwa um fünf Uhr, kann sich einen biologischen Vorteil zu Nutze machen.

Nachts schüttet unser Gehirn nämlich vermehrt das Schlafhormon Melatonin aus. Bei Tagesanbruch sinkt dieses wieder, gleichzeitig produziert der Körper nun vermehrt das Wachmacher-Hormon Cortisol, um uns aus dem Bett zu locken.

Lesen Sie auch: Fünf Dinge, die erfolgreiche Menschen schon als Kind gelernt haben.

Um diese Uhrzeit sind wir besonders leistungsfähig

Laut brain-effect.com soll der Cortisolspiegel gegen 6:30 Uhr seinen Höhepunkt erreichen - je nachdem, wie lange die Tage sind. Dieses Hoch soll bis etwa zehn Uhr anhalten. Zwischen sieben und zehn Uhr sind wir also mental voll auf der Höhe und besonders leistungsfähig.

Wer in seinem Job möglichst produktiv arbeiten möchte, sollte also die frühen Morgenstunden nutzen und schon vor allen anderen im Büro sitzen.

Mehr zum Thema: Wieso Langschläfer ständig gestresst sind - und unproduktiv.

Von Andrea Stettner