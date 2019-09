Waschmaschine, Geschirrspüler und Toilette: Sie sind unsere wichtigsten Alltagshelfer - doch wenn sie streiken, sollten Sie diese nicht gleich gegen neue austauschen. Was Sie tun können, hier.

Die Deutschen produzieren zu viel Elektroschrott: Schließlich hat fast jeder Haushalt unzählige Haushaltsgeräte. Geschirrspüler, Waschmaschine und Toilettenspülung gehören zu den wichtigsten Gegenständen in unseren vier Wänden, die uns den Alltag erleichtern. Gehen diese allerdings nach einiger Zeit kaputt, müssen Sie sie nicht gleich wegwerfen oder zur Reparatur geben.

Waschmaschine, Geschirrspüler & Co.: Kleine Schäden können Sie ganz einfach selbst richten

Stattdessen können sie die Haushaltsgeräte mit nur ein paar Handgriffen selbst reparieren - und dabei mächtig die Umwelt und Ihren Geldbeutel schonen. Gibt etwa die Waschmaschine plötzlich komische Geräusche von sich oder riecht die frisch gewaschene Wäsche bereits beim Herausholen aus der Maschine unangenehm, ist die Lösung oft naheliegend.

Meistens handelt es sich dabei "nur" um einen verstopften Schlauch oder die Maschine wurde falsch bedient. Letzteres ist der Fall, wenn Sie die Trommel etwa zu voll beladen. Läuft dagegen immer wieder Wasser aus dem Gerät, ist meist ein undichtes Flusensieb schuld daran. Sie können das Sieb, eine Pumpe oder dergleichen einfach ganz leicht selber austauschen. Wenn Sie hierzu allerdings elektrische Geräte aufschrauben müssen, sollten Sie dies ganz vorsichtig und behutsam tun und im Notfall doch lieber einen Profi ranlassen.

Was aber tun, wenn die Spülmaschine ihren Geist aufgibt? Schließlich gibt es nichts Nervigeres, als wenn das Wasser einfach nicht mehr abfließen will oder das Geschirr nicht mehr richtig sauber wird. Auch hier ist in den meisten Fällen ein verstopftes Sieb der Übeltäter. Die Folge: Das Wasser wird nicht mehr richtig abgepumpt. Pfeift oder quietscht die Spülmaschine, hat die Spülmaschine wohl ein mechanisches Problem.

Treten schnalzende Geräusch auf, haben Sie sie wohl falsch beladen. Daher empfiehlt es sich, erst einmal einen Probelauf durchzuführen, bevor Sie den Profi kontaktieren. Dazu lassen Sie die Spülmaschine im leeren Zustand einmal durchlaufen.

Läuft ständig Wasser aus dem Toilettenkasten? Dann kann das mächtig ins Geld gehen

Wenn Ihre Toilettenspülung streikt und zum Beispiel ständig Wasser aus dem Kasten fließt, geht das mächtig auf Ihren Geldbeutel, berichtet die Handwerker-Plattform blauarbeit.de. Daher sollten Sie schnell handeln - müssen dazu aber nicht gleich den ganzen Spülkasten austauschen. Folgende Gründe könnten dahinter stecken:

Kalkablagerungen

Verschleiß

Verschmutzungen

Defekt am Schwimmer

Überlauf

poröse Dichtungen

Diese Gründe können am Ende verhindern, dass Einlauf- und Eckventile richtig schließen und das Wasser weiter abläuft. Doch manchmal ist auch nur der Spülmechanismus nicht richtig eingehakt, weshalb er nur wieder eingerastet werden muss. Kleinere Schäden können Sie an diesen Haushaltsgeräten also durchaus selbst beheben - anders sieht es dagegen bei Fernseher oder Mikrowelle aus. Wer hier herumfummelt, für den kann es schließlich lebensgefährlich enden. Schließlich handelt es sich hierbei um Hochspannungsgeräte.

jp