Dieser geniale Trick einer Britin spart Unsummen Geld beim Weihnachts-Shopping

Manche hetzen einen Tag vor Weihnachten durch die Geschäfte - andere besorgen Geschenke schon weit im Voraus und sparen so bares Geld.

Die Weihnachtsgeschenke kosten Sie in diesem Jahr wieder erschreckend viel? Dann sollten Sie sich die Technik dieser Super-Sparerin aus England aneignen.

Ende des Jahres leert sich der Geldbeutel bei vielen: Weihnachtsgeschenke für Familie, Freunde, Partner und vielleicht auch ein paar nette Bekannte bezahlen sich nicht von alleine. Doch es gibt einige Sparfüchse unter uns, die ausgeklügelte Methoden einsetzen, um das Geld zusammen zu halten. Dazu gehört Sara Russell aus Southampton, England.

Spar-Trick einer jungen Britin spart hunderte Pfund

Die 32-jährige Mutter von zwei Kindern hat sich das Sparen zum Hobby gemacht. So enthüllt sie gegenüber dem britischen News-Portal Daily Mirror, wie sie hunderte Pfund beim Geschenke-Shoppen spart - und auch kostenlos an Präsente gelangt.

Das Motto der jungen Frau: Es geht nicht darum, wieviel man hat, sondern darum, wie man es ausgibt. Das Geld war in ihrer Familie immer knapp, doch davon ließ sich Russell nicht deprimieren. Sie machte aus ihrer Not eine Tugend und entwickelte ein paar ausgeklügelte Techniken, um günstig Geschenke zu ergattern: "Ich habe mich vor Monaten um die Weihnachtsgeschenke gekümmert und jetzt denke ich an den Geburtstag meiner Tochter im Februar." sagte sie dem Mirror. Ihr Spar-Geheimnis: "Auf Ausverkäufe oder Ladenschließungen achten und immer vorausschauend planen".

"Zum Beispiel kann ich Weihnachtsgeschenke im Januar besorgen"

Russell sagt, das Geheimnis sei, immer mindestens einen Monat im Voraus zu planen: "Ich mache es, um Geld zu sparen, damit wir von jeder Feier das Beste haben können." Dafür nutzt sie jeden "Sale", beispielsweise nach Weihnachten. Dann ist Russell zufolge die beste Zeit, um Geschenke zu kaufen.

"Zum Beispiel kann ich Weihnachtsgeschenke im Januar besorgen, wenn ich alle Karten und Geschenkverpackungen für das folgende Jahr kaufe.", sagte sie dem Mirror. So hält sie es auch mit Valentinstag, Vatertag, Muttertag oder Ostern. "Ich kaufe auch immer Muttertags-Geschenke nach dem Muttertag, wenn der Ausverkauf beginnt. Im April bekomme ich dann Rabatte auf Ostereier oder Leckereien, die zu Weihnachten oder zu Halloween genutzt werden können."

Kostenlose Gewinnspiele als Geschenke-Quelle

Doch Russells Spar-Wahn geht noch weiter: Sie kauft nicht nur azyklisch Geschenke, sondern macht auch bei jedem kostenlosen Gewinnspiel mit. Ihr Tipp: "Nehmen Sie an so vielen kostenlosen Gewinnspielen teil, wie Sie können. Es gibt eine Menge online und jemand muss gewinnen." Die junge Frau war nach eigenen Angaben schon häufig erfolgreich: Von Kinokarten bis zu Schuhen habe sie bereits viele Dinge gewonnen.

Weitere Tipps der Sparwütigen: Upcycling betreiben, auf Secondhand-Websites einkaufen und in Wohltätigkeitsläden nach Schnäppchen stöbern.

Auch ihren Mann hat sie mit ihrer Liebe zum Sparen bereits angesteckt: "Mein Mann hatte bis zu unserem Kennenlernen noch nie einen Gutschein verwendet und jetzt fragt er immer nach Rabatten", sagte sie dem Mirror.

jg