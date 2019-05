Paar will eine Million mit 35: Mit diesem knallharten Plan spart es 90.000 Euro im Jahr

Nicht viele Menschen denken schon in jungen Jahren ans Sparen oder gar an die Altersvorsorge. Nicht so Alicia und Nelson White. Die beiden 27-Jährigen verfolgen einen Plan.

Fürs Alter vorsorgen? Für viele 18- bis 29-Jährigen ist das noch kaum vorstellbar, schließlich ist es doch bis zur Rente noch so weit hin. Doch Alicia und Nelson White sieht das anders - nachdem die 27-Jährige nach dem Studium einen Riesen-Schuldenberg angehäuft hatte, zogen sie und ihr gleichaltriger Mann die Reißleine. Sie setzten sich schließlich das Ziel, innerhalb der nächsten acht Jahre eine Million Dollar ansparen zu wollen.

Paar plant, bis 35 eine Million Dollar zu besitzen - so haben sie Ihre Schulden abbezahlt

Diesen kühnen Plan haben Sie jetzt gegenüber dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes verraten. Das Paar, das seit der Highschool zusammen ist, hätte nämlich satte 25 Jahre Alicias Studienkredit abstottern müssen. Stattdessen entschieden sich die Whites, die Schulden nicht nur so schnell wie möglich zu tilgen, sondern auch genug Geld anzuhäufen, um finanziell unabhängig zu werden und ihre Jobs an den Nagel zu hängen.

Um ihr Ziel zu erreichen, suchte sich Alicia White einen besser bezahlten Job, bei dem sie 15 Prozent mehr Lohn bekam. Sie arbeitete hart und stieg bald die Karriereleiter hinauf. So konnte sie schnell einen weiteren Gehaltssprung von 29 Prozent verbuchen. Um ihre Aufstiegsmöglichkeiten - und damit auch ihr Gehalt - weiter zu verbessern, bildete sich die junge Frau weiter: Sie machte nicht nur ihr Diplom in Strafjustiz, sondern auch Schulungen, die von Ihrem Arbeitgeber angeboten und bezahlt wurden. Am Ende ergatterte sie eine Führungsposition und verfügt heute über ein Jahresbruttoeinkommen von stolzen 100.000 Dollar (circa 90.000 Euro).

Erst sparen, dann leben: Whites wollen mit 40 in Rente gehen

Doch der Powerfrau ist das noch nicht genug: Nun will die US-Amerikanerin noch ihren Master machen - und das trotz ihres Vollzeitjobs und unzähliger Überstunden. Ihr Mann Nelson studiert noch. Mit Erfolg. Alicia hat nicht nur bald ihren Studentenkredit abbezahlt, sondern soll danach auch fast 90.000 Euro im Jahr ansparen können! Es kommt sogar noch besser: Ihren Berechnungen zufolge werden sie und ihr Mann - mit Zinsen - ihre erste Million Dollar (circa 960.000 Euro) mit 35 Jahren erreicht haben.

Erst danach wollen die Whites Kinder bekommen - dann haben Sie finanziell ausgesorgt und können sich ganz auf den Nachwuchs konzentrieren. Das bedeutet aber nicht, dass das hart ersparte Geld mit beiden Händen wieder zum Fenster hinausgeworfen wird. Im Gegenteil. Das Paar plant, weiter zu sparen, damit es den Kindern das College finanzieren und selber in ihren Vierzigern in Rente gehen kann. Doch dafür hat das Paar in den vergangenen Jahren sehr viel geopfert - Freizeit, Zweisamkeit und soziale Kontakte. Stattdessen sind Überstunden und Stress an der Tagesordnung.

