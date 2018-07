Wussten Sie's? So sollen Sie den Rundfunkbeitrag monatlich zahlen können 

Der Rundfunkbeitrag ist für alle deutschen Haushalte verpflichtend und beläuft sich monatlich auf 17,50 Euro. Doch zahlen kann man ihn pro Monat nicht. Oder?

Für viele Deutsche ist die Regelung ziemlich verwirrend: Zwar beträgt die "GEZ-Gebühr", die seit Januar 2013 in Rundfunkbeitrag umbenannt wurde, 17,50 Euro im Monat. Doch diesen auch monatlich zu zahlen, gilt offiziell als nicht möglich.

Rundfunkbeitrag: Monatlich zahlen - per Überweisung

Wer den Rundfunkbeitrag an den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio entrichten muss, erfährt auf dessen Homepage nur folgende Zahlungsrythmen:

vierteljährlich im Voraus zum Ersten eines Quartals für drei Monate (52,50 Euro)

halbjährlich im Voraus zum Ersten eines Halbjahres für sechs Monate (105,00 Euro)

jährlich im Voraus zum Ersten eines jeden Jahres für zwölf Monate (210,00 Euro)

Viele entscheiden sich für eine vierteljährliche Zahlung, die meist in der Mitte der drei Monate nach der gesetzlichen Zahlungsweise (SEPA-Lastschrift und Überweisung) fällig wird. Die meisten wissen gar nicht, dass eine monatliche Zahlung vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zwar nicht gewünscht und deshalb auch nicht auf der Homepage angegeben wird, aber angeblich möglich sein soll.

Möchten Sie also monatlich den Beitrag entrichten, überweisen Sie den Beitrag von 17,50 Euro am besten per Dauerauftrag an den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Wie Sie das Geld überweisen können, wird auf der Homepage Schritt für Schritt erklärt.

Mahngebühren bei monatlicher Zahlung: Anwalt klärt auf

Einziges Manko: Durch eine monatliche Zahlung riskieren Sie einen Rückstand auf Ihrem Beitragskonto, da Sie zur Frist nur 35 Euro statt der üblichen 52,50 Euro entrichtet haben. Üblicherweise drohen dann Mahngebühren von Seiten des Beitragsservices. Doch mehrere Anwälte, unter anderem auch der Rechtsanwalt Dr. Felix Hoffmeyer, erklären, dass nur ein geringes Risiko bestünde, diese auch wirklich zahlen zu müssen:

"Natürlich können Sie monatlich zahlen. (…) Sie werden auch keine Nachteile erleiden, da der Dreimonatsbetrag erst in der Hälfte des Zeitraumes fällig ist und wenn Sie monatlich auf Ihr Beitragskonto zahlen, haben Sie am Ende keinen Zahlungsrückstand, zumindest keinen, den die 'GEZ' anmahnt. Theoretisch ist die Zahlung daher spätestens zum 15. des zweiten Monats zu leisten. (…) Praktisch können Sie sich einen monatlichen Dauerauftrag einrichten, ohne dass Sie da etwas befürchten müssten", so Hoffmeyer abschließend.

Dies werde nur nicht vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio so gern gesehen, da es lediglich einen höheren Verwaltungsaufwand bedeuten würde.

