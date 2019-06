Machen Sie's wie Steve Jobs: Zehn Karrieretipps, die Sie sich zu Herzen nehmen sollten

Ob die zweite Hälfte des Jahres 2019 voller Rückschläge oder Erfolge ist, haben Sie selbst in der Hand! Tun Sie jetzt das, was andere erfolgreiche Menschen auch tun.

Das Jahr ist schon zur Hälfte um und Sie haben immer noch nicht Ihren Vorsatz von Silvester umgesetzt: 2019 starte ich beruflich so richtig durch! Aber leider kommt es erstens immer anders und zweitens als man denkt. Aber das Jahr ist noch nicht vorbei: Um aus den restlichen sechs Monaten von 2019 eine Ära von beruflichen Erfolgen und interessanten Möglichkeiten zu machen, müssen Sie nur unsere zehn Karrieretipps befolgen. Erfolgreiche Menschen auf der ganzen Welt leben bereits danach.

Karrieretipp #1: Lenken Sie Ihre Energie auf die Zukunft - nicht in die Vergangenheit

Viele Menschen verschwenden viel zu viel Zeit damit, nach hinten zu blicken und sich mit Misserfolgen zu quälen. Doch diese Energie sollten Sie lieber in die Zukunft investieren, zum Beispiel in neue Projekte. Sehen Sie Rückschläge nie als solche, sondern als Teil eines Lernprozesses. Das habe ihm schon seine Mutter beigebracht, sagt der britische Milliardär Richard Branson gegenüber dem Business Insider.

Karrieretipp #2: Hören Sie zu

Zuhören zu können ist eine sehr wertvolle Eigenschaft - nicht nur im Privatleben. In jedem Meeting sollten Sie sich ganz genau darauf konzentrieren, was der andere sagt. Das habe ihm ein ehemaliger Mentor beigebracht, erklärt Cark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks und Star-Investor, gegenüber der Karriere-Plattform.

Karrieretipp #3: Bitten Sie um Hilfe

Machen Sie nicht auf einsamen, stolzen Wolf, der alles alleine schaffen will. Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen. Sogar Steve Jobs erklärte 1994 in einem Interview, dass der Schlüssel zum Erfolg sei, um Hilfe zu bitten. Mit zwölf Jahren rief er beim legendären Tech-Gründer Bill Hewlett an, um ihn nach Computer-Ersatzteilen zu fragen. So kam er an seinen ersten Job. Ihm sei noch nie jemand untergekommen, der ihm nicht helfen wollte, wenn er darum gebeten habe, sagte Jobs damals.

Ebenfalls interessant: Diese zehn Fähigkeiten müssen Führungskräfte besitzen - sonst versagt das ganze Team.

Karrieretipp #4: Konzentrieren Sie sich auf gute Arbeit, nicht auf Eigenwerbung

Laut US-Komiker Jerry Seinfeld sei der schlimmste Ratschlag, den man einem Berufsanfänger geben könne, mehr Eigenwerbung zu betreiben. Das Beste sei, sich nur auf seine Arbeit und auf nichts anderes zu konzentrieren.

Karrieretipp #5: Trauen Sie sich, jemanden zu unterbrechen

Lernen Sie, zu unterscheiden, wann es Sinn macht, nur zuzuhören, wann Sie reden und wann Sie notfalls jemanden unterbrechen müssen. Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright musste diese Lektion beim UN-Sicherheitsrat lernen: Sie wartete viel zu lange ab, sodass das, was sie ursprünglich sagen wollte, keinen Sinn mehr machte.

Karrieretipp #6: Geben Sie Ihrer Arbeit einen tieferen Sinn

Die glücklichsten Mitarbeiter sind die, die in ihrer Arbeit einen tieferen Sinn erkennen. Das können Sie auch schaffen: Statt darauf zu warten, dass die sinnvolle Aufgabe kommt, fragen Sie sich selbst: Was können Sie in diesem Moment tun, um Ihre Arbeit sinnvoller zu gestalten? Zum Beispiel, indem Sie jeden Tag einem Menschen helfen oder eine Aufgabe finden, in der Sie Ihre besten Fähigkeiten einsetzen müssen. Dann machen Sie diese Dinge zu einem festen Bestandteil Ihres Arbeitsalltags.

Lesen Sie weiter: Wie hoch ist das Einkommen der Deutschen im Durchschnitt?

Karrieretipp #7: Kennen Sie sich selbst

Das Bewusstsein dafür, wer man ist und wer man sein möchte, geht erfolgreichen Menschen oft verloren, wenn sie zu sehr in der Öffentlichkeit stehen. Wenn Sie sich selbst nicht mehr wahrnehmen, kann das zum privaten und beruflichen Untergang führen. Taylor Swift lebt laut einem Interview mit dem Männer-Magazin "GQ" nach diesem Grundsatz.

Karrieretipp #8: Sagen Sie "Ja"

Es ist ein bisschen wie in dem Film "Der Ja-Sager" mit Jim Carrey: Finden Sie einen Weg, "Ja" zu den Dingen zu sagen. "Ja" zu einer Einladung ins Ausland. "Ja" zu neuen Freunden. "Ja" zu Dingen, die Sie erst lernen müssen. Diesen Rat erteilte einst der frühere Google-Chef Eric Schmidt der bekannten US-Fernsehmoderatorin Katie Couric.

Karrieretipp #9: Konzentrieren Sie sich auf Ihren Beitrag, nicht auf Ihre Leidenschaft

Die Idee, seiner Leidenschaft zu folgen, sei gefährlich und destruktiv, findet der Unternehmer Marc Andreessen. Wenn nur wenige Ihre Leidenschaft teilen, werden Sie damit auch keinen Erfolg haben. Stattdessen sollten Sie danach streben, einen Beitrag leisten zu wollen. Tun Sie etwas, das für andere von Nutzen ist.

Karrieretipp #10: Überwinden Sie Ihre Angst

Glauben Sie daran, dass Sie alles tun können. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie etwas nicht können. Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, fragen Sie sich: Was würden Sie tun, wenn Sie keine Angst hätten? Und dann tun Sie es.

Lesen Sie auch: Umschulung: In diesen Branchen springt am meisten für Sie raus.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

vro