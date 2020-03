Diese Münzen sind ein Vermögen wert - haben Sie eine davon?

2002 tauschten Millionen EU-Bürger ihre Landeswährung gegen den Euro. Dennoch horten viele ihre alten Münzen. Darunter können sich sogar wahre Schätze verbergen.

2002 löste der Euro die Deutsche Mark und den Pfennig ab.

Alte Münzen aus der Prä-Euro-Zeit können viel Geld bringen.

Wertvolle Münzen sind ziemlich selten.

Seit rund 18 Jahren zahlen wir in Deutschland mit dem Euro, doch von der guten alten Deutschen Mark haben sich einige Bürger noch nicht verabschieden wollen. Rund 13 Milliarden Mark waren 2016 immer noch nicht an die Deutsche Bundesbank zurückgegeben worden. Diese geht aber davon aus, dass es sich größtenteils um verlorengegangenes oder zerstörtes Geld handelt.

Alte 2-Pfennig-Münzen können richtig viel wert sein

Dennoch kann sich in Ihrem Sparschwein ein kleiner Schatz verstecken. Einige DM-Münzen sind nicht nur aufgrund des Euros begehrte Sammlerstücke*, sondern wegen ihres Materials. Besonders wertvoll ist eine früher eher ungeliebte Münze: das 2-Pfennig-Stück.

Allerdings sind nur 2-Pfennig-Münzen aus einem bestimmten Zeitraum wertvoll. Es geht um Prägungen bis um Jahr 1968 und ganz wenige von 1969. Der Grund: Bis 1968 wurden die 2-Pfennig-Stücke aus einer 95-prozentigen Kupferlegierung gefertigt. Danach kam nur noch kupfer-plattiertes Eisen zum Einsatz. Allerdings wurden 1969 noch 500 Stück aus Kupfer geprägt - zu erkennen am Prägezeichen "J".

Diese Münzen werden heutzutage zwischen 2.000 bis 5.000 Euro gehandelt, wenn man den richtigen Käufer findet. Sie sollten also schnell mal einen Blick auf ihre alte DM-Sammlung werfen, ob sich so ein wertvolles 2-Pfennig-Stück noch irgendwo versteckt. Allerdings gibt die Webseite Münzkatalog Online den Wert einer 2-Pfennig-Münze aus dem Jahre 1968 mit gerade mal 175 Euro an - und auch nur mit der Einstufung Stempelglanz, sprich makellos.

Ebay-Verkäufer verlangen für Fehlprägungen absurde Summen

Auf Auktionsbörsen wie Ebay finden sich dennoch 2-Pfennig-Stücke für Preise bis zu rund 3.000 Euro. Diese sind in der Regel nicht im Neuzustand, sondern deutlich gebraucht. Am Ende ist es aber den Sammlern selbst überlassen, welchen Preis sie gewillt sind auszugeben.

In Zeiten des Euro sind vor allem 2-Euro-Münzen mit Fehlprägungen gefragt. Dabei verlangen manche Verkäufer aber astronomische Preise. So wollte im Januar 2020 ein Ebay-Verkäufer 200.000 Euro mit vermeintlichen Fehlprägungen*. Ob er am Ende sein Geld bekommen hat, ist leider nicht bekannt.

Sie haben eine Münze mit Fehldruck? So machen Sie sie zu Geld

Sie haben die Vermutung, dass Sie auch eine Münze mit Fehlprägung besitzen? Dann lesen Sie hier, wie Sie das Geldstück zu viel Geld machen.*

Rubriklistenbild: © picture alliance / Bernd Wüstneck/Zentralbild/dpa