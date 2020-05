Abgepacktes Fleisch: Ist die Saugeinlage in der Verpackung ein gefährlicher Keimherd?

Wohin damit?

Man sieht sie mittlerweile immer häufiger unter Steaks, Hackfleisch und Co. - eine Saugeinlage. Sie sieht unappetitlich aus, erfüllt aber einen wichtigen Zweck.

Unter abgepacktem Fleisch ist eine Saugeinlage ein gewohnter Anblick.

Sie erfüllt einen wichtigen Zweck für die Lebensmittelsicherheit .

. Sie müssen Sie aber richtig entsorgen.

Wer Fleisch nicht frisch beim Metzger kauft, sondern - wie viele Menschen - fertig abgepackt im Supermarkt oder Discounter, der hat sie sicher schon gesehen. In der Packung unter dem Fleisch liegt eine Saugunterlage, die sich nicht selten bereits mit dem ausgetretenen Fleischsaft vollgesaugt hat. Ein ziemlich unappetitlicher Anblick, den wohl die meisten so schnell wie möglich in der Mülltonne verschwinden lassen. Was hat es mit dieser Saugunterlage auf sich, ist sie ein Bakterienherd?

Abgepacktes Fleisch: Dafür ist die Saugeinlage in Fleischpackungen gedacht

Aus geschnittenem Fleisch tritt nach einiger Zeit Fleischsaft aus - kein Blut*, denn das Fleisch blutet beim Schlachtprozess komplett aus. Je älter das Fleisch ist, desto mehr Fleischsaft würde sich in der Verpackung sammeln. Auch Fleisch, das aus Massentierhaltung stammt, sondert mehr Flüssigkeit ab, da das Stresshormon Adrenalin dafür sorgt, dass im Fleisch mehr Wasser gebunden wird.

Damit der austretende Fleischsaft nicht in der Verpackung herumschwappt, wird er von einem Vlies oder einer anderen saugfähigen Einlage absorbiert. Das hat aber nicht nur ästhetische Gründe. Im Fleischsaft können sich auch Keime tummeln. Wird er aufgesaugt, wird die Entwicklung von bedenklichen Keimen reduziert und sie kommen weniger mit dem Fleisch in Berührung. Außerdem kann der eventuell belastete Fleischsaft beim Auspacken auch nicht versehentlich in der Küche verteilt werden.

So entsorgen Sie die Saugeinlage aus der Fleischverpackung richtig

Sowohl Fleischverpackung als auch die meisten Saugeinlagen bestehen aus Kunststoff. Während die Fleischverpackung wie gewohnt in die Wertstofftonne wandern kann, müssen Sie das vollgesogene Vlies im Restmüll entsorgen.

Saugeinlage aus der Fleischverpackung kann verraten, wie frisch das abgepackte Fleisch wirklich ist

Die Saugeinlage unter dem Fleisch kann Ihnen auch als Frischeindikator bei abgepackter Ware dienen. Ist die Einlage unter dem Fleisch rötlich verfärbt, deutet dies auf viel ausgetretenen Fleischsaft hin. Es ist also entweder schon länger in der Verpackung, enthält viel Wasser oder kann Flüssigkeit schlecht halten. Letzteres würde beim Garen zu trockenem Fleisch* führen.

Greifen Sie also eher zu Fleisch, das auf einer frisch wirkenden Saugeinlage liegt, oder greifen Sie am besten gleich zu Metzgerware.

