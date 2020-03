Schluss mit sinnlosem Hamstern wegen Coronavirus: Diese Vorräte brauchen Sie wirklich - Checkliste

Vorräte

Das Coronavirus breitet sich aus und manche Menschen reagieren bereits mit Hamsterkäufen. Aber was braucht man wirklich, wenn es zu einer Quarantäne kommen sollte?

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus.

Auch in Deutschland nehmen die Fälle zu.

In Vorbereitung legen sich viele Menschen Lebensmittel-Vorräte an.

Abgesagte Veranstaltungen, immer wieder neue Infizierte, Menschen in Quarantäne – das Coronavirus* ist dieser Tage ein Thema, an dem man kaum vorbei kommt. Eine Frage, die sich derzeit viele stellen, ist: Was sollte man im Haus haben, wenn es zu einer häuslichen Quarantäne kommen sollte?

Coronavirus - Vorräte einkaufen: Diese Regeln sollten Sie dabei beachten

Hamsterkäufe zeigen, dass viele Menschen vor allem "viel" einkaufen. Dabei wäre es wichtiger, die richtige Auswahl zu treffen. Doch was sollte man tatsächlich in den Einkaufwagen packen? Bei dieser Frage empfiehlt es sich, die allgemeinen Richtlinien des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu befolgen:

Pro Person und Woche etwa 14 Liter Flüssigkeit, also zwei Liter am Tag .

. Kaufen Sie haltbare Lebensmittel , die Sie normalerweise auch essen würden.

, die Sie normalerweise auch essen würden. Kaufen Sie bevorzugt Lebensmittel, die ohne Kühlung haltbar sind.

Kaufen Sie eventuell benötigte Spezialkost für Allergiker, Babys etc.

für Allergiker, Babys etc. Denken Sie an Wasser und Futter für eventuelle Haustiere.

Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum

Versehen Sie Lebensmittel, die Mindesthaltbarkeitsdatum* haben, mit dem Einkaufdatum, damit Sie einen Überblick haben.

Bewahren Sie Ihre Vorräte kühl, trocken und dunkel auf. Besonders geeignet sind luftdichte Verpackungen.

auf. Besonders geeignet sind luftdichte Verpackungen. Auch Tiefkühl-Lebensmittel sind geeignet. Fällt der Strom aus, müssen sie allerdings direkt verbraucht und nicht wieder eingefroren werden.

Sortieren Sie neu gekaufte Vorräte im Regal nach hinten, damit Sie ältere Lebensmittel immer zuerst verbrauchen.

Seien Sie für einen Strom- oder Gasausfall vorbereitet, z.B. mit einem Campingkocher und Gasflasche.

Diese Regeln gelten natürlich nicht nur in Zeiten des Coronavirus*. Es ist generell ratsam, auf einen Ernstfall wie einen längeren Stromausfall vorbereitet zu sein.

Coronavirus: Checkliste für Ihren Vorratsschrank

Lebensmittelgruppe Merkmale pro Person für 10 Tage Getränke 2 Liter Flüssigkeit pro Person/Tag zum Trinken und Kochen Mineralwasser, Fruchtsäfte, lange lagerfähige Getränke 20 Liter Getreide, Getreideprodukte, Brot*, Kartoffeln, Nudeln, Reis 3,5 kg Gemüse, Hülsenfrüchte Dosenware ist vorgekocht

getrocknete Ware muss mit zusätzlichem Wasser eingeweicht und gekocht werden

lagerfähiges Gemüse wählen: Karotten, Knoblauch, Zwiebeln, Sellerie, Kürbis, Steckrüben 4 kg Obst, Nüsse Obst in Dosen oder Gläsern

nur lagerfähiges Frischobst (Äpfel, Orangen. Zwetschgen etc.) 2,5 kg Milch, Milchprodukte 2,6 kg Fisch, Fleisch, Eier, bzw. Volleipulver Volleipulver ist mehrere Jahre haltbar

frische Eier sind nur begrenzt lagerfähig, also regelmäßig verbrauchen 1,5 kg Fette, Öle 0,357 kg Sonstiges Zucker, Süßstoff

Honig, Marmelade

Schokolade

Jodsalz und andere Standardgewürze

Fertiggerichte wie Dosenravioli, Fertigsuppen

Kartoffeltrockenprodukte, wie Kartoffelbrei*

Mehl

Instantbrühe

Kakaopulver

Hartkekse

Salzstangen

Ratgeber für Notfallvorsorge des BBK

