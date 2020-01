Aus diesem wichtigen Grund sollten Sie Milch nie wieder in die Kühlschranktür stellen

Richtig lagern

Milch in der Kühlschranktür lagern - praktisch, aber nicht unbedingt gut.

In der Früh muss Milch griffbereit für Kaffee und Müsli sein - oft findet sie sich daher oft in der Kühlschranktüre wieder. Das ist aber keine optimale Lösung.

Wo lagern Sie Ihre Milch? Im Kühlschrank, höchstwahrscheinlich. Und weil es so praktisch ist, stellen viele Menschen ihre Milchtüte oder -flasche direkt in die Fächer der Kühlschranktür. Das sollten Sie allerdings ab sofort ändern.

Milch gehört nicht in die Kühlschranktür

Die Temperatur im Kühlschrank ist nicht an jedem Ort die gleiche. So sind die Flächen ganz oben, das Gemüsefach ganz unten sowie die Fächer der Kühlschranktüre am wärmsten: Hier beträgt die Temperatur zwischen acht und zehn Grad Celsius. Am kühlsten ist es in den mittleren Fächern. Dort beträgt die Temperatur drei bis fünf Grad Celsius.

Milch und Milchprodukte sollten am besten bei vier bis fünf Grad Celsius gelagert werden. Milch gehört also eigentlich nicht in die Kühlschranktür, auch wenn sie da gut reinpasst.

Lebensmittel richtig lagern

Die Kühlschrank-Temperatur sollte laut Verbraucherzentrale auf 7 Grad Celsius eingestellt sein. Je nach Modell gibt es verschiedene Temperaturzonen im Kühlschrank. Nach dem Einkauf sollten Sie künftig also Lebensmittel nicht mehr achtlos im Kühlschrank stapeln. Achten Sie auch darauf, dass der Kühlschrank nicht zu vollgepackt ist. Denn dabei geht die Temperatur hoch.

Tipp: Nach dem Großeinkauf im Supermarkt empfiehlt es sich, den Kühlschrank einmal aufzumachen und alles einzuräumen. Das ist weitaus energieeffizienter als mehrmals die Tür zu öffnen und zu schließen.

Video: Warum Sie auch Eier nicht in der Kühlschrank-Tür aufbewahren sollten

Richtige Aufbewahrung der Produkte im Kühlschrank

Produkte Temperatur Fleisch, Fisch 3° C Milch und Milchprodukte 4-5° C Eier, Gebäck 8° C Obst, Gemüse 10° C

Von Simona Asam/Video: Glomex