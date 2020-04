Überraschend: Deshalb haben Sie Eier im Kühlschrank schon immer falsch gelagert

Richtige Lagerung

Wo bewahren Sie Eier auf? Sicher im Kühlschrank, richtig? Doch hierbei können Sie einen entscheidenden Fehler machen, der sich jedoch ganz leicht vermeiden lässt.

Eier werden für gewöhnlich im Kühlschrank gelagert.

Dort gibt es sogar passende Fächer, wo die Eier einsortiert werden können.

Warum Sie das jedoch nicht tun sollten und wie Sie Eier stattdessen lagern sollten, erfahren Sie hier.

So sollten Eier im Kühlschrank aufbewahrt werden

Hier die Nährwertangaben von 100 Gramm Eiern: 645,0 kJ

155,0 kcal

13 Gramm Eiweiß

0,5 Gramm Kohlenhydrate Ob Rührei, Spiegeleier oder in Wasser hartgekochte Eier: Deutsche lieben Eier - zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen oder einfach als Snack zwischendurch. Ganz klar, dass Eier daher auch in fast jedem Kühlschrank hierzulande zu finden sind. Dies ist auch weiterhin nicht verwunderlich, so haben Eier doch jede Menge an Nährwerten, wie Sie der Infobox rechts entnehmen können.

Doch wie lagern Sie die Eier für gewöhnlich in Ihrem Kühlschrank? Sollten Sie sie feinsäuberlich in dem dafür vorgesehenen Fach in der Türe einsortieren, werde Sie nun sicher enttäuscht sein - denn das ist nicht die beste Art, Eier aufzubewahren. Im Gegenteil: Denn die Kühlschranktüre ist für gewöhnlich der wärmste Platz im Kühlschrank und den größten Temperaturschwankungen ausgesetzt, damit also nicht so gut für die Lagerung von Eiern geeignet. Denn durch diese Lagerung wird es Bakterien leichter gemacht, sich zu vermehren - und das sollte vermieden werden.

Wer Eier richtig im Kühlschrank lagern möchte, der sollte stattdessen so vorgehen: Lagern Sie Eier immer am kühlsten Ort des Kühlschranks. So bleiben Sie lange frisch. Zudem sollten die Eier im Karton verbleiben, da dieser verhindert, dass die Eier Gerüche anderer Lebensmittel im Kühlschrank aufnehmen.

Außerdem schützt der Karton die Eier vor Feuchtigkeit, was wiederum das Wachstum von Bakterien verringert. Und zu guter Letzt verhindert der Karton, dass das Ei zu schnell brüchig und dadurch auch schneller schlecht wird.

