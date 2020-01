Italienerin rät: Hören Sie bitte auf, diesen Fehler beim Nudelessen zu machen

Viele machen es falsch

Was kann man beim Nudeln essen schon falsch machen, fragen Sie sich? Etwas ganz Entscheidendes, verrät diese Pasta-Expertin.

Es geht doch nichts über einen Teller voller dampfender, duftender Pasta. Diesen simplen und gleichzeitig so herrlichen Genuss können Sie sich aber durch einen Fehler zunichte machen.

Zu viel Soße verdirbt den Pasta-Genuss

An diesem Fehler könne man unerfahrene Köche ganz leicht erkennen, ist sich die italienische Pasta-Expertin Antonella Rana sicher. Dabei handelt es sich um das Ertränken in Soße. Im Gespräch mit dem englischen Mirror beschreibt sie es so anschaulich, dass Ihnen gleich das Wasser im Mund zusammenlaufen wird: "Haben Sie großartige, frisch gefüllte Pasta vor sich, dann verbirgt sich der ganze Geschmack im Inneren. Sie brauchen nur noch einen Spritzer natives Olivenöl und etwas Parmesan darüber geben." Wenn überhaupt noch Soße hinzugefügt wird, dann nur ein kleiner Löffel. "Die Füllung frischer Tortellini hat ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Kraft. Wir Italiener versuchen, das nicht mit zu viel Soße zu verdecken." Die Königin sei die Pasta selbst, die Soße nur ein Hilfsmittel.

Muss Pasta tatsächlich immer "al dente" sein?

Und auch für die ewige Frage, ob Pasta "al dente" sein sollte, hat Antonella einen einfachen Tipp. Man solle sich einfach an die Angabe auf der Verpackung halten, da es hier kein Richtig oder Falsch gäbe. Im Süden würden die Menschen ihre Pasta "fast roh" essen, während die Italiener im Norden sie viel weicher mögen. Gehen Sie da also ganz nach Ihrem eigenen Geschmack und genießen Sie ohne schlechtes Gewissen.

