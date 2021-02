Ein häufiger Fehler: Darum sollten Sie bestimmte Kräuter niemals kochen

Basilikum, Koriander & Co.

Sie geben Kräuter gerne frühzeitig in den Topf dazu, wenn Sie ein Gericht zubereiten? Probieren Sie ab sofort eine neue Strategie für mehr Geschmack aus.

Beim Kochen benutzen wir Kräuter , um ein Gericht geschmacklich aufzupeppen.

benutzen wir , um ein Gericht geschmacklich aufzupeppen. Sollte dieses Vorhaben nicht gelingen, steckt wahrscheinlich ein kleiner Fehler dahinter.

Wir verraten, wie der Geschmack von Gewürzen am besten zur Geltung kommt.

Haben Sie in Ihrer Küche ein volles Gewürz-Regel, das schon förmlich aus allen Nähten platzt? Das dürfte wohl ein Anzeichen dafür sein, dass Hobby-Köche ihre Gerichte gerne mit Basilikum, Dill, Oregano & Co. aufpeppen. Und tatsächlich lohnt sich eine vielfältige Auswahl an Kräutern, denn unzählige Speisen schmecken mit nur sehr kleinen Mengen an Gewürzen schon gleich viel besser. Ein banales, aber sehr treffendes Beispiel: Rührei*. Je nachdem, wie Sie es würzen, kann es jedes Mal komplett anders schmecken.

Kräuter kochen: Darum sollten Sie es vermeiden

Der richtige Umgang mit Gewürzen will aber gelernt sein. Wer beispielsweise zu viel Salz oder Pfeffer erwischt, kann sehr schnell das gesamte Abendessen für die Familie ruinieren. Entsprechend verzichten viele Menschen komplett auf Kräuter - denn lieber schmeckt das Essen langweilig, als viel zu würzig.

Langweilig kann ein Gericht übrigens auch schmecken, wenn Kräuter zu früh in den Kochtopf wandern. Manche Kandidaten des Gewürz-Regals verlieren nämlich ihren Geschmack, wenn sie zu lange einer großen Hitze ausgesetzt sind. In diesem Fall hilft es auch nicht, eine große Portion an Kräutern in den Topf zu geben, um einen Geschmacksverlust auszugleichen. Die einzige Lösung des Problems: Warten Sie mit dem Würzen ab, bis das Essen fertig ist. Frühstens gegen Ende der Koch-Zeit sollten Kräuter zum Einsatz kommen.

Diese Kräuter sollten Sie nicht zu früh in den Kochtopf geben

Um gleich eine Entwarnung auszusprechen: Nein, die beiden Klassiker Salz und Pfeffer können Sie schon von Anfang an verwenden. Etwas kritischer wird es hingegen in Bezug auf Basilikum, Dill, Koriander, Rosmarin und Schnittlauch, berichtet unter anderem das Magazin Freundin. Wer diese Kräuter schon beim Aufwärmen des Herds in den Topf gibt, merkt am Ende vielleicht gar nicht mehr, dass sie überhaupt Teil des Gerichts sind - oder sie verleihen dem Endergebnis eine bittere Note, wie im Falle das Rosmarins. Warten Sie also ab sofort etwas länger, bis sie ihr Frühstück, Mittag- und Abendessen mit Gewürzen aufwerten.

