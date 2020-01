So machen Sie Erdnussbutter einfach selbst

Rezept

In letzter Zeit blickten Kunden öfter in leere Regal, wo Erdnussbutter stehen sollte. Das muss Sie nicht mehr ins Schwitzen bringen. Machen Sie Erdnussbutter selbst.

Erdnussbutter ist eine köstliche Creme mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Als Brotaufstrich in Kombination mit Erdbeermarmelade ist sie ein süßer Snack, der nicht mehr nur in den USA beliebt ist. Aber auch in asiatischen Rezepten und Dips macht Erdnussbutter eine gute Figur.

Erdnussbutter verschwindet aus Supermärkten

Im letzten Jahr war es zu einer rätselhaften "Erdnussbutter-Krise" gekommen. Immer öfter waren bestimmte Sorten ausverkauft, Supermärkte wurden nicht mehr beliefert und mussten ihre Marken umstellen. Aber auch, wenn man das Problem mit der verschwundenen Erdnussbutter nicht hat, ist die Creme nicht gerade günstig und häufig voll mit Konservierungsstoffen, Zucker und anderen unerwünschten Stoffen. Das muss gar nicht sein! Machen Sie Ihre Erdnussbutter einfach selbst. So wissen Sie, was drin ist und können ohne schlechtes Gewissen genießen.

Das brauchen Sie für selbstgemachte Erdnussbutter

250 g Erdnüsse, geröstet und ungesalzen

2-3 EL Erdnussöl, alternativ: Sonnenblumenöl

1 Prise Salz

Mixer

Einweckglas

So machen Sie Erdnussbutter selbst

Geben Sie die Erdnüsse zusammen mit dem Öles war letzt und dem Salz in den Mixer. Mixen Sie alles so lange, bis die Erdnussbutter die gewünschte Konsistenz erreicht hat - cremig oder stückig. Ist die Creme zu fest, geben Sie noch etwas Öl dazu, bis es passt. Füllen Sie die Erdnussbutter in das Glas um und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf. Hier hält sie sich etwas fünf bis sechs Wochen.

Achtung: Es kann etwas dauern, bis alle Nüsse gemahlen sind. Schieben Sie immer wieder die Nüsse vom Rand nach unten und machen Sie Pausen, damit der Mixer nicht überhitzt.

Erdnüsse für Erdnussbutter selber rösten

Für die Erdnussbutter werden geröstete Erdnüsse verwendet, weil diese aromatischer schmecken. Sie können die Nüsse fertig kaufen, oder einfach selbst rösten. Das geht ganz einfach. Geben Sie die Erdnüsse dazu einfach ohne Öl in eine beschichtete Pfanne und rösten Sie sie bei mittlerer Hitze. Rühren Sie dabei die ganze Zeit, sonst brennen die Erdnüsse schnell an. Lassen Sie die Erdnüsse abkühlen, bevor Sie sie weiter zu Erdnussbutter verarbeiten.

