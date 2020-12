Keine Lust auf Kochen zwischen den Jahren? Last-Minute-Rezepte aus drei Zutaten machen es möglich

Lecker und simpel

Nach Weihnachten möchten Sie sich entspannen? Schnelle Rezepte mit nur drei Zutaten sind jetzt genau das Richtige!

Die weihnachtlichen Feiertage haben es oft in sich: Da werden Geschenke besorgt, Lichterketten montiert, Plätzchen gebacken* und an den Feiertagen selbst wird gekocht, was Töpfe und Pfannen nur so hergeben. Kein Wunder, dass bei vielen nach den Feiertagen die Lust auf kochen und backen vorübergehend nachlässt. Doch auch zwischen den Jahren will niemand auf leckere Gerichte verzichten. Schnelle und einfache Rezeptideen sind die Lösung! Es gibt unzählige leckere Speisen, die mit wenigen Zutaten auskommen und auch nicht viel Arbeit machen. Versuchen Sie es mal mit folgenden Rezeptideen!

Lecker und einfach kochen: Folgende Rezepte enthalten nur drei Zutaten

Schinken-Käse-Rollen und Pilz-Gnocchi-Blech sind im Handumdrehen fertig, schmecken köstlich und lassen viel Zeit für andere Aktivitäten!

Gebackene Schinken-Käse-Röllchen mit nur drei Zutaten

Sie brauchen:

400 Gramm Pizzateig

450 Gramm gekochter Schinken in hauchdünnen Scheiben

150 Gramm Bergkäse (gerieben)

Und so gelingen die Käse-Schinken-Rollen:

Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad Celsius (Umluft) vor. Rollen Sie den Pizzateig auf einer leicht bemehlten Fläche zu einem Rechteck aus, aber nicht zu dünn. Verteilen Sie die Schinkenscheiben gleichmäßig auf dem Teig und lassen Sie einen halben Zentimeter Platz bis zum Rand. Danach verteilen Sie den geriebenen Bergkäse darauf und rollen den Teig zu einer Rolle. Stecken Sie die Naht zusammen, z.B. mit einem Zahnstocher, und legen Sie die Rolle mit der Nahtseite nach unten auf ein gefettetes Backblech. Nach rund 50 Minuten im Ofen sollte die Kruste eine goldbraune Farbe angenommen haben – dann ist es an der Zeit, die Schinken-Käse-Rolle aus dem Ofen zu holen und noch kurz ruhen zu lassen. Im Anschluss schneiden Sie sie in gleichdicke Scheiben. Lecker dazu: Senf- oder Meerrettichsauce.

Schnelles Gnocchi-Pilz-Blech– drei Zutaten für ein köstliches Mittagessen

Die Zutaten:

500 Gramm Pilz-Mix (z.B. Champignons und Austernpilze)

Zwei mittelgroße Schalotten

500 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal

Heizen Sie den Ofen auf 200 Grad Celsius vor. Schneiden Sie die Pilze in Scheiben, hacken Sie die mittelgroßen Schalotten und geben Sie Pilze und Schalotten auf ein Backblech. Fügen Sie die Kartoffelgnocchi hinzu und beträufeln Sie alles mit drei Esslöffel Olivenöl. Danach würzen Sie die Mischung mit einem halben Teelöffel Salz und etwas weniger Pfeffer. Mischen Sie alles gut durch, breiten Sie alles gleichmäßig auf dem Blech aus und lassen Sie alles 20 Minuten im Ofen braten (dabei mehrmals umrühren). Danach heißt es nur noch: Gnocchi-Pilz-Blech aus dem Ofen holen, mit Thymianblättern garnieren (falls Sie welche im Haus haben) und genießen! (jg) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

