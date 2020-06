"Noch nie so respektlos behandelt gefühlt": Diese Frau kocht Tee und macht Briten stinksauer

Sturm der Entrüstung

Eine Dame will anderen Menschen helfen und zeigt auf TikTok, wie sie britischen Tee zubereitet. Was sie dann allerdings erklärt, bringt viele Briten zur Weißglut.

Tee kochen sollte eigentlich keine Wissenschaft sein.

Die Briten haben aber einen gewissen Stolz, wenn es um die Zubereitung des Heißgetränks geht.

Eine Amerikanerin scheint diesen Stolz nun gekränkt zu haben.

Kulturelle Unterschiede machen die Welt bunter, sorgen aber manchmal auch für Irritationen. Im Fall einer amerikanischen TikTok-Userin fühlen sich die Briten auf den Schlips getreten, dabei hatte die Dame die besten Absichten.

Tee-Video auf TikTok lässt Briten erschauern

In ihren Videos lässt die Userin jchelle36 die Zuschauer an ihrem Leben in Großbritannien teilhaben und zeigt sich und ihre Familie häufig dabei, wie sie typisch britisches Essen probieren. Scheinbar bestand auch Bedarf, die US-Amerikanerin dabei zu sehen, wie sie Tee* auf die britische Art zubereitet. Ein Wunsch, dem die Frau gerne nachkam, allerdings mit desaströsem Ergebnis, das einen Sturm der Entrüstung auslöste.

Milch, Tee und Zucker: "Habe mich noch nie so respektlos behandelt gefühlt"

Es fängt ganz harmlos an: "Jeder wollte sehen, wie ich heißen Tee, also "Englischen Tee" mache, also machen wir heute mal Tee", sagt die Frau in dem Video, das sie auch auf Twitter teilte. Und dann sieht man schon den ersten Fauxpas aus britischer Sicht. Jchelle36 entscheidet sich gegen den traditionellen Teekessel und für die Mikrowelle, um die Tasse mit dem Teewasser zu erhitzen. Schon bei diesem Punkt meldeten sich britischer TikTok-User mit dramatischen Einblicken in ihr Seelenleben: Einige antworteten, dass sie gerade "innerlich sterben", andere "weinen" oder fühlten sich "noch nie so respektlos behandelt" in ihrem Leben.

Aber es wird noch schlimmer und dieses Mal leistet sich die Tochter die "unverzeihlichen" Fehltritte: Erst gießt sie jede Menge Milch* in das Teewasser, dann erst gibt sie den Teebeutel hinein und lässt dem Ganzen auch noch überraschend viel Zucker folgen.

So sollte man Tee aus Sicht der Briten auf keinen Fall machen

Ok since everyone wanted me to make British Tea- here you go pic.twitter.com/c9ziZUUcXG — jchelle36 (@jchelle36) June 8, 2020

Bei all dem "Tee-Grauen" kann ein User doch etwas Gutes in dem Video sehen: "Sie hat das unglaubliche geschafft und das Land wieder vereint." Vereint im Entsetzen über dieses Tee-Video.

Und so machen die Briten wirklich ihren Tee

Kochen Sie Wasser in einem Teekessel. Geben Sie den Teebeutel in die Teetasse. Füllen Sie ihn bis fast zum Rand mit dem heißen Wasser auf. Lassen Sie den Tee etwa zwei Minuten ziehen, oder länger, wenn Sie ihn stärker mögen. Drücken Sie den Teebeutel über der Tasse aus und entfernen Sie ihn. Geben Sie nun einen Schuss Milch und etwas Zucker nach Geschmack zu.

Fertig.

