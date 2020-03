Tomatensoße aus dem Ofen: Dieses Rezept ist der Hit für alle Pasta-Fans

Feine Alternative

Herrlich dicke, aromatische Tomatensoße und auf den Punkt gegarte Nudeln – mehr braucht es kaum zum Glücklichsein. Dieses Rezept bringt Sie in den Pastahimmel.

Eine gute Tomatensoße braucht nur wenige Zutaten.

Auch einfache Rezepte können himmlisch schmecken.

Dieses ist besonders köstlich und simpel.

Die richtigen Tomate, die perfekten Gewürze und viel Zeit zum Einköcheln: das sind die Zutaten für die beste Tomatensoße*. Aber selbst, wenn Sie die Grundlagen kennen, ist ein tolles Rezept für richtig leckere Tomatensoße Gold wert. So wie dieses...

Für diese Tomatensoße aus dem Ofen brauchen Sie aromatische Tomaten, ein paar wenige Gewürze und einen Bräter. Die Tomaten werden im Ofen gegart und etwas angeröstet und entfalten dabei ein herrliches süßlich-würziges Aroma. Die Tomatensoße aus dem Ofen lässt sich auch gut aufbewahren und ist damit immer griffbereit, wenn Sie mal wieder die Pastalust packt.

Diese Zutaten brauchen Sie für die Tomatensoße aus dem Ofen

2 kg aromatische Tomaten* (z.B. Fleischtomaten)

6 EL Olivenöl

4 Knoblauchzehen

0,5 Bund Basilikum (etwa Handvoll)

2 Zweige Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 EL brauner Zucker

Salz

Pfeffer

So bereiten Sie die Tomatensoße im Ofen zu

Heizen Sie den Ofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vor. Halbieren Sie die Tomaten und schneiden Sie den Strunk heraus*. Legen Sie die Tomaten mit der Schnittfläche nach oben in einen Bräter und salzen und pfeffern Sie sie. Bestreuen Sie die Tomaten leicht mit dem braunen Zucker. Mischen Sie dann das Olivenöl, den gepressten Knoblauch und die grob zerrupften Basilikumblätter unter und legen Sie die Kräuterzweige dazu. Stellen Sie den Bräter auf die mittlere Schiene im Ofen und garen Sie die Tomaten etwa eine Stunde. Für die letzten fünf bis zehn Minuten schalten Sie die Grillfunktion zu, um noch mehr Röstaromen aus den Tomaten zu kitzeln. Entfernen Sie die Kräuterzweige und pürieren Sie die Tomaten mit dem entstandenen Sud.

So machen Sie die Tomatensoße aus dem Ofen haltbar

Mit diesem Rezept können Sie viele Tomaten schnell verarbeiten – gerade in der Tomatenerntesaison ist das ein Segen. Aber was, wenn Sie gar nicht so viel Soße auf einmal benötigen? Sie können die Tomatensoße aus dem Ofen nach dem Pürieren noch einmal aufkochen und noch heiß in saubere Weckgläser umfüllen. Direkt verschlossen und kühl gelagert, hält sich die Tomatensoße so mehrere Wochen.

Oder Sie kochen die Tomatensoße aus dem Ofen ein. Füllen Sie die Soße dafür in mehrere gleichgroße Gläser um und stellen Sie sie mit etwas Abstand zueinander in die Fettpfanne Ihres Ofens. Gießen Sie etwa zwei Zentimeter hoch Wasser an und heizen Sie den Ofen auf 150 Grad Umluft auf. Sobald die Soße in den Gläsern anfängt regelmäßige kleine Bläschen zu bilden, was nach etwa 30 Minuten der Fall sein sollte, schalten Sie den Ofen ab und lassen die Gläser noch weitere 30 Minuten im geschlossenen Ofen. Danach nehmen Sie sie heraus und lassen sie abkühlen.

