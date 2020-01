Was ist der Unterschied zwischen Natron und Backpulver?

Alltagsfrage

Während bei uns Backrezepte in der Regel Backpulver verlangen, wird in den immer beliebter werdenden US-Rezepten Natron verwendet. Ist das dasselbe?

Soll ein Teig gut aufgehen und locker werden, kommt er nicht ohne Backpulver aus. Seitdem immer mehr amerikanische Rezepte beliebt werden, stehen Backbegeisterte nicht nur vor der Aufgabe "Cups" in Gramm und Milliliter umzurechnen, sondern sehen sich auch ungewöhnlichen Zutaten gegenüber. Dazu gehört auch Natron. Kann man es einfach durch Backpulver ersetzen?

Nein, Backpulver und Natron sind nicht dasselbe

Man könnte den Eindruck gewinnen, da Natriumhydrogencarbonat, also Natron, in Backpulver enthalten ist. Allerdings gesellen sich bei Letzterem auch noch Stärke und Säure zu dem basischen Stoff dazu. Diese reagieren mit dem feuchten Teig und beginnen dann, ihn durch Gasbläschen aufzulockern. Die Stärke verhindert dabei, dass die Säure bereits im trockenen Zustand mit dem Natron reagiert.

Bei Natron fehlen diese zusätzlichen Bestandteile. Deshalb enthalten Rezepte, die mit Natron arbeiten, andere saure Zutaten wie Joghurt, Buttermilch, saure Sahne und ähnliches. Fehlen saure Zutaten im Rezept, dann kommt Backpulver zum Einsatz. Logisch, oder? Wenn die Muffins, Cupcakes und Co. also gelingen sollen, wie es das Rezeptbild verspricht, halten Sie sich besser genau an die Zutatenliste.

Warum Natron und Backpulver gleichzeitig?

Es kann auch vorkommen, dass ein Rezept sowohl Natron als auch Backpulver verlangt. In diesem Fall enthält das Rezept Säure. Demgegenüber wird gerade die richtige Menge Natron gestellt, um die Säure zu neutralisieren. Diese reicht aber manchmal nicht aus, um den Teig aufgehen zu lassen. Also wird noch ein kleiner Teil Backpulver hinzugefügt.

Kein Backpulver im Haus? So können Sie es ersetzen

Mischen Sie einen Teelöffel Natron mit zwei Teelöffeln Weinsteinpulver entsteht Backpulver. Sie können die gleiche Menge verwenden, wie bei gekauftem Backpulver.

Kein Natron im Haus? So können Sie es ersetzen

Hier wird es etwas komplizierter. Natron ist im Backpulver enthalten. Um das Natron zu ersetzen, müssen Sie allerdings die dreifache Menge Backpulver verwenden, also für einen Teelöffel Natron, drei Teelöffel Backpulver. Das Problem ist, dass diese Menge Backpulver den Geschmack der Backware beeinflussen wird. Wenn Ihnen das egal ist, können Sie losbacken. Wenn nicht, sollten Sie lieber noch einmal in den Supermarkt laufen.

