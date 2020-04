Saftiges Coleslaw - Mit diesem Rezept gelingt die geniale Beilage sofort

Rezept

Genauso wichtig wie das Hauptgericht ist die Beilage, die Sie dazu reichen. Wenn Sie nicht immer das Gleiche auf dem Teller haben wollen, ist Coleslaw ideal.

Bei einem Fleischgericht konzentriert man sich meist hauptsächlich auf eines: das Fleisch. Aber die Beilagen sind mindestens genauso wichtig für ein gelungenes Essen. Greifen Sie dabei nicht immer auf die "üblichen Verdächtigen" zurück.

Coleslaw passt zu Grillfleisch, Bürgern und Co.

Hier kommt ein Rezept für eine Beilage, die besonders gut zu Chicken Wings, Burgern oder Rippchen schmeckt: Coleslaw, die amerikanische Variante des Krautsalates. Mit Buttermilch und Mayonnaise als Grundlage. Da das Auge mitisst, gesellen sich auch noch geriebene Karotten dazu.

Und der Coleslaw ist auch wirklich ganz schnell und ohne großen Aufwand gemacht: Den Krautkopf vierteln und diese Viertel mit einem Hobel in feine Streifen zerkleinern. Die Karotten in kleine feine Streifen schneiden oder ebenfalls mit einem passenden Küchengerät verarbeiten. Alle übrigen Zutaten in einer Schüssel mit dem Schneebesen mixen. Nun die Marinade drüber geben – fertig!

Ein wichtiger Tipp: Zwar kann man den Coleslaw auch gleich nach der Zubereitung essen, doch am besten schmeckt er, wenn er die Nacht über an einem kühlen Ort durchgezogen ist.

So gelingt Ihnen das Coleslaw

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Wartezeit: 24 Stunden

Zutaten für das Coleslaw

1 kg Weißkraut

2 große Karotten

3 mittlere Zwiebeln

1,5 EL Salz

1 EL gemahlenen Pfeffer

100 g Zucker

200 g Mayonnaise

100 ml Buttermilch

4 EL Weißweinessig

2 TL mittelscharfer Senf

100 ml Milch

Saft einer halben Zitrone

Coleslaw: Zubereitung

Das Weißkraut nach Belieben in kleine Stücke hobeln oder raspeln. Ebenso die Karotten. Die Zwiebeln in sehr kleine Würfel schneiden. Alles in eine Schüssel gegeben Alle restlichen Zutaten in eine große Schüssel geben und mit dem Schneebesen ordentlich vermengen. Die Soße über den Salat geben und untermischen. Den Salat am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen – wer Zeit und Lust hat kann auch vor dem Schlafengehen nochmals durchrühren, damit sich die Soße bestens verteilt und einziehen kann. Das Rezept für Coleslaw im Video

