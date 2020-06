Was passiert, wenn man Fischstäbchen auf den Grill legt?

Grill-Tipp

Kinder lieben Fischstäbchen, aber bei einer Grillparty haben Sie sie noch nie gesehen? Grill-Expertin Anja Auer verrät, ob Sie Fischstäbchen grillen können.

Beim Grillen lieben Kinder meist kleine Bratwürste, aber Sie können Abwechslung ins Spiel bringen.

Eignen sich Fischstäbchen für die Zubereitung auf dem Grill?

Anja Auer verrät, was Sie beachten müssen.

Jeder, also fast jeder, wird sich schon einmal in dieser Situation befunden haben: Man stellt die Einkaufsliste für die Grillparty zusammen - Nackensteaks, marinierte Scheiben vom Schweinebauch, Bratwürste und Ćevapčići landen darauf. Doch plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen: Stopp, es kommen ja nicht nur Erwachsene! Und den Kindern, besonders den ganz kleinen, mundet besagtes Grillgut nicht. Was steht bei jenen denn oftmals ganz oben auf der Essensliste? Logisch, Fischstäbchen. Aber lassen sich diese grillen?

Fischstächen auf dem Grill: Das Prinzip analog zur Küche

Normalerweise werden Fischstäbchen ja im Backofen oder in der Pfanne auf dem Herd zubereitet. Eine Pfanne will man nicht unbedingt mit heißem Fett auf den Grillrost stellen. Aber die Fischstäbchen einfach so auf den Rost legen, müsste ja den gleichen Effekt haben wie im Backofen, oder?

Die zwei Methoden, um Fischstäbchen auf dem Grill zu machen

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an, die Fischstäbchen auf dem Grill zuzubereiten: in der direkten Hitze und in der indirekten Hitze:

Direkte Hitze: Hier werden die Fischstäbchen direkt über den glühenden Kohlen oder Briketts beziehungsweise dem Brenner beim Gasgrill zubereitet. Eine Temperatur von 200 Grad im Grill ist optimal. Das Ergebnis nach 5 bis 6 Minuten grillen von jeder Seite: komplett durchgegart und knusprig. Indirekte Hitze: Hier kommen die Fischstäbchen neben der Hitzequelle auf den Grillrost (natürlich muss es sich um einen Grill mit Deckel handeln). Nach 20 Minuten werden die Fischstäbchen hierbei zwar durchgegart und sind auch noch saftig, aber: Eine besonders knusprige Außenhaut kam nicht zustande.

Das Fazit: Das ist kurz und knapp beschrieben. Klappt wunderbar, zumindest in der direkten Hitze.

Und so werden die Fischstäbchen vom Grill serviert

Fischstäbchen passen wunderbar zu den sonstigen Grillbeilagen, die auch Erwachsene essen, als da wären: Kartoffelsalat*, Gurkensalat und grüner Salat. Auch in Sachen Soßen ist keine große Extrawurst nötig, denn Cocktailsoße, Remoulade oder Ketchup stehen ja bei Grill-Events meistens auf dem Tisch.

Die Vorteile der Zubereitung von Fischstäbchen auf dem Grill

Wer die Fischstäbchen auf dem Grill zubereitet, hat vier Vorteile:

Es muss sich nur eine Person um die Zubereitung kümmern. Denn derjenige, der im Garten grillt, kann sich nicht gleichzeitig um das Braten der Fischstäbchen in der Küche kümmern.

Es klappt im Gegensatz zur Pfanne, in der man ja mit Öl oder Fett arbeitet, fettfrei .

. Der Herd oder Backofen muss nicht angeworfen werden und man spart Energie und in der Folge Geld.

Vielleicht kann man so Kinder schon zum Mitgrillen bewegen und bei ihnen Interesse an der Essenszubereitung wecken

