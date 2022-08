Abnehmen: Apfelessig unterstützt und verbessert das Hautbild

Hausmittel reguliert Blutzucker

Ein wahres Wundermittel der Natur: Mit Apfelessig können nicht nur die Pfunde purzeln. Das Hausmittel kann auch unsere Haut schöner machen.

Wer abnehmen will, ändert meistens etwas an seinem Essverhalten und treibt vermehrt Sport. Zu einer ausgewogenen Ernährung gibt es einige Hausmittel, die ein zusätzlicher Diät-Booster sein können. So hilft Kaffee beispielsweise beim Abnehmen, wenn Sie ihn zu einer bestimmten Uhrzeit trinken. Ein Schuss Zitronensaft in dem geliebten Heißgetränk wird zum Extra-Turbo für die Fettverbrennung. Und auch Apfelessig kann überschüssige Pfunde purzeln lassen.

Abnehmen: Apfelessig unterstützt und verbessert Hautbild

+ Apfelessig bringt den Blutzucker ins Gleichgewicht und kann so beim Abnehmen helfen. © Madeleine Steinbach/IMAGO

In einer Studie zeigte sich, dass Obstessig wohl das Sättigungsgefühl verlängern kann. Teilnehmer, die Apfelessig in ihrem Speiseplan ergänzten, nahmen bis zu 275 Kilokalorien weniger am Tag zu sich. Denn Apfelessig wirkt regulierend auf den Blutzucker, hält ihn im Gleichgewicht und verhindert so Unterzuckerung. Heißhungerattacken gehören damit der Vergangenheit an. Gleichzeitig wirken sich die enthaltenen Pektine und Proteine positiv auf die Verdauung aus. Zudem soll das Hausmittel die Aktivität des Darms sowie der Bauchspeicheldrüse unterstützen, indem es die Produktion von Speichel anregt. Auch die Leber profitiert von der Wirkung des Essigs, da diese entgiftet wird.

Doch damit nicht genug: Der Obstessig verhilft uns zu weiterer Schönheit, da durch seinen Verzehr auch das Hautbild verbessert werden kann. Wie Forscher in einer anderen Studie feststellten, kann er unter anderem bei Akne, Ausschlägen und Ekzemen eingesetzt werden und diese bekämpfen. Darüber hinaus wirkt er sich auch wohltuend auf Nägel aus. Mit einem Apfelessig-Bad werden brüchige Nägel gestärkt und gleichzeitig Nagelpilz vorgebeugt. Im Sommer hilft er außerdem, einen Sonnenbrand zu lindern. Ein wahres Wundermittel der Natur also.

Noch mehr spannende Gesundheitsthemen finden Sie im kostenlosen 24vita-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können

Abnehmen mit Apfelessig: Auf das Mischverhältnis kommt es an

Damit die Schleimhäute im Verdauungstrakt nicht gereizt werden, sollte Apfelessig grundsätzlich verdünnt eingenommen werden. Es empfehlen sich deshalb für ein ideales Mischungsverhältnis zwei Esslöffel Apfelessig auf ein großes Glas lauwarmes Wasser. Der Stoffwechsel wird zusätzlich angekurbelt, wenn man die Mischung morgens 15 Minuten vor der ersten Mahlzeit zu sich nimmt. Wem der Drink zu sauer ist, der kann einen Teelöffel Honig hinzugeben.

Aufgedeckt: Das sind die zehn größten Abnehm-Irrtümer Diät-Mythos Nummer 1: Alkoholfreies Bier macht nicht dick - das stimmt allerdings nur bedingt. Zwar enthält es weniger Alkohol als normales Bier, dennoch liefert es genug Kalorien durch die enthaltenen Kohlenhydrate. © Imago Diät-Mythos Nummer 2: Wer nicht frühstückt, nimmt schneller ab - für Frühstücksmuffel gilt das vielleicht, doch Menschen mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel sollten lieber davon Abstand nehmen. Tipp: Morgens eine Scheibe Vollkornbrot plus Eiweiß in Form von Käse oder magerem Schinken hält lange satt. Außerdem bewahrt es vor Heißhungerattacken. © Sina Schuldt/dpa Diät-Mythos Nummer 3: Weißes Fleisch ist gesünder als rotes - auch das stimmt nur bedingt. Schließlich versorgen die mageren Stücke von Rind & Co. (zum Beispiel Filet) mit viel Eiweiß und wertvollen Nährstoffen. © Imago Diät-Mythos Nummer 4: Wer raucht, nimmt ab - schließlich soll das regelmäßige Paffen den Appetit zügeln. Fest steht: Rauchen beeinflusst den Stoffwechsel, doch auf Dauer gewöhnt sich der Körper daran. © Jakub Porzycki/Imago Frau schwimmt in Swimmingpool Diät-Mythos Nummer 5: Mit Ausdauertraining nimmt man ab, mit Krafttraining nicht - das stimmt so nicht. Schließlich verbrauchen Muskeln auf Dauer mehr Fett. Tipp: Wer beides kombiniert, kurbelt die Fettverbrennung richtig an. © Imago Eine Frau greift nach einem Apfel aus dem Obst- und Gemüseregal des Reformhauses Vitalia in München (Bayern). Diät-Mythos Nummer 6: Wer viel Obst isst, wird schnell schlank - auch das ist nur bedingt richtig. Obstsorten wie Banane, Trauben oder exotische Früchte enthalten viel Fruchtzucker. Und wer zu viel davon zu sich nimmt, der bleibt auch dick. © Inga Kjer/dpa Eine Gabel voll mit Spaghetti und Pestosoße Diät-Mythos Nummer 7: Nudeln machen dick - das entspricht nicht der Wahrheit. Schließlich muss man differenzieren, welche Nudelsorte und welche Soße man dazu wählt. Tipp: Vollkorn lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe schießen und sättigt schneller. © Imago Süßstofftablette und Kaffeetasse Diät-Mythos Nummer 8: Süßstoffe sind gesünder als Zucker - jein. Süßungsmittel wie Aspartam sollen Studien zufolge tatsächlich eher schädlich für den Körper sein. Diesem wird zwar Süße vorgetäuscht, aber es kommt keine an. Die Folge: Er schüttet Insulin aus, was wiederum auf Dauer zu Heißhungerattacken führen kann. © J. Pfeiffer/Imago Frau fasst in Kühlschrank Diät-Mythos Nummer 9: Wer zu spät isst, nimmt nicht ab - wichtig ist allerdings nicht, wann man die Kalorien zu sich nimmt, sondern wie viele. Allerdings tun sich viele leichter, wenn sie die meisten Kalorien früher am Tag zu sich nehmen - und abends vor dem Zubettgehen weniger essen. Das dankt Ihnen sicherlich auch Ihre Verdauung. © Imago Frau isst Yoghurt Diät-Mythos Nummer 10: Fünf kleine Mahlzeiten sind besser als drei große - so lautete lange die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Doch diese rät nun lieber zu drei Mahlzeiten pro Tag. Der Grund dafür: Erwachsenen (die großteils am Schreibtisch sitzen) reichen drei Mahlzeiten völlig aus. Schließlich kann der Körper so in den Stunden dazwischen in Ruhe verdauen und Fett verbrennen. © Imago

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Madeleine Steinbach/IMAGO