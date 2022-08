Fettverbrennung ankurbeln: Mit Orangensaft auf Espresso abnehmen

Von: Judith Braun

Wenn Sie abnehmen wollen, kann ein Orangensaft auf Espresso angeblich helfen. Das Mischgetränk soll die Fettverbrennung ankurbeln.

Wer abnehmen möchte, sollte im besten Fall auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung achten und sich ausreichend bewegen. Allerdings gibt es ein paar natürliche Diät-Booster, die Abnehmwillige dabei unterstützen können, dass die Pfunde purzeln. Auf der Social-Media-Plattform TikTok ploppen immer wieder Abnehm-Trends in Form von hippen und neuen Rezeptideen sowohl für Essen als auch für Getränke auf. Espresso-O, Orangensaft auf Espresso, ist einer davon – und diesen Sommer besonders angesagt.

Fettverbrennung ankurbeln: Mit Orangensaft auf Espresso abnehmen

Orangensaft im Espresso kann wohl die Fettverbrennung ankurbeln. (Symbolbild) © McPHOTO/Imago

Kaffee ist offensichtlich nicht nur ein natürlicher Wachmacher, sondern auch eine wahre Wunderwaffe, wenn es um das Abnehmen geht. Denn Kaffee kann die Fettverbrennung ankurbeln und den Appetit hemmen. Dafür gibt es inzwischen sogar wissenschaftliche Belege. So erkannte der amerikanische Mediziner Dr. Bob Arnot in seinen Studien den Zusammenhang zwischen dem koffeinhaltigen Getränk und Gewichtsverlust und entwickelte vor wenigen Jahren seine Kaffee-Diät. Eine seiner Regeln lautet allerdings, dass Kaffee nicht mit Zusätzen wie Milch, Sahne oder Zucker getrunken werden soll, um zusätzliche Kalorien einzusparen. Wie sieht es allerdings mit Orangensaft aus?

Ähnlich wie ein Schuss Zitronensaft im Kaffee kann wohl auch Orangensaft die Fettverbrennung anregen. Forscher der kanadischen Schulich School of Medicine and Dentistry entdeckten in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen dem in Orangen und Mandarinen vorkommenden Molekül Orangenflavonoid und der Umkehrung von Fettleibigkeit. Zudem wurde bei Tierversuchen festgestellt, dass aufgrund des Moleküls die Fettverbrennung angekurbelt werde. Gleichzeitig ist Orangensaft trotz seines natürlichen Zuckergehalts gesund, denn er versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin C, Folsäure und Kalium.

Abnehmen mit Kaffee: Auf die Uhrzeit kommt es an

Fest steht also, dass Kaffee beim Abnehmen helfen kann. Koffein stimuliert nämlich den Stoffwechsel und das zentrale Nervensystem. Gleichzeitig steigert es den Stoffwechsel. Allerdings spielt auch die Uhrzeit eine wichtige Rolle, zu der Kaffee getrunken wird. Wer ein Geschmackserlebnis erfahren möchte, welches drei Geschmackszonen der Zunge stimuliert, sollte seinen bitteren Espresso mit einem Schuss süß und saurem Orangensaft verfeinern. Wer mit seinem Kaffee allerdings nur wach werden möchte, der kann in Zukunft morgens, anstatt ihn zu trinken, auch einfach nur die Kaffeemaschine anschauen. Angeblich reicht allein ihr Anblick bereits aus, um uns wacher zu machen.

