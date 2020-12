Corona-Risikofaktor „männlich“: Forscher finden Ursache, warum Männer schwerer erkranken

Das Geschlecht hat enormen Einfluss auf den Corona-Krankheitsverlauf. Nach Auswertung von 90 Studien finden Forscher eine Erklärung, warum Männer häufiger schwer erkranken.

Dass Männer häufiger als Frauen an schwerem Covid-19 erkranken*, ist keine neue Erkenntnis.

Forscher weltweit befassen sich mit der Frage, welche Faktoren schwere Corona-Krankheitsverläufe begünstigen.

In einer neuen Metastudie, welcher 90 Einzelstudien zugrunde liegen, befasst sich ein südafrikanisch-britisches-Forscherteam mit der Frage, warum Männer zur Corona-Risikogruppe zählen.

Weltweit beobachten Mediziner, dass auf Corona-Stationen mehr Männer mit schwerem Covid-19 behandelt werden müssen als Frauen. Abschließend ist zwar noch nicht geklärt, welche Faktoren die Schwere von Coronavirus-Infektionen maßgeblich beeinflussen: Jedoch laufen weltweit unzählige Studien, die diese Frage klären sollen. Wissenschaftler um Kate Webb von der University of Cape Town und Claire Deakin vom University Kollege in London analysierten kürzlich 90 Covid-19-Studien, um herauszufinden, warum Männer häufiger schwer erkranken.

Insgesamt wurden in der Metastudie die Daten von knapp 3.111.800 Corona-Patienten ausgewertet. Eines der überraschendsten Ergebnisse: Männer und Frauen stecken sich in etwa gleich häufig mit dem Coronavirus an, jedoch fanden die Forscher erhebliche geschlechterspezifische Unterschiede in Hinblick auf den Krankheitsverlauf. So haben Männer der Meta-Analyse zufolge ein fast dreimal so hohes Risiko, aufgrund eines schweren Corona-Verlaufs auf eine Intensivstation verlegt zu werden. Und auch das Risiko, an Covid-19 zu versterben, lag bei Männern höher als bei Frauen (1,39 Mal höher).

Männer erkranken häufiger schwer an Covid-19: Geschlechtsspezifische Immunantwort als Ursache?

„Diese Daten lassen vermuten, dass fundamentale Unterschiede in der Immunantwort von Männern und Frauen wahrscheinlich ein treibender Faktor hinter der signifikanten geschlechtlichen Voreingenommenheit der Covid-19-Pandemie sind“, zitiert die Hersfelder Zeitung* die Forschenden, die weiter ausführen: „Geschlechtliche Unterschiede im Immunsystem könnten für den weiblichen Vorteil bei Covid-19 verantwortlich sein, wie Studien bereits gezeigt haben.“

So sind etwa britische Forscher am King‘s College London in einer Studie zu dem Schluss gekommen, das das weibliche Geschlechtshormon Östrogen einen gewissen Schutz vor schweren Corona-Verläufen bietet. Nach der Datenanalyse von mehr als 500.000 Britinnen unterschiedlichen Alters, kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis: Der sinkende Östrogen-Spiegel bei Frauen mittleren Alters führt dazu, dass die Covid-19-Symptome sehr viel schwerer im Krankheitsverlauf auftreten als bei anderen Patienten. Eine Hauptursache sei weniger Östrogen im Körper – ein Geschlechtshormon, das unter anderem den Monatszyklus reguliert. (jg) *Merkur.de und Hersfelder-Zeitung.de gehören zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Zur Studie

Umfrage zum Thema Corona-Lockdown

Weiterlesen: Fast 13.000 Corona-Mutationen sind bisher bekannt – Forscher kommen nach Analyse zu bedeutsamer These.