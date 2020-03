Neuartiges Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar: Wie wahrscheinlich ist eine Ansteckung?

Eine neuartige Lungenkrankheit beunruhigt derzeit Behörden weltweit. Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar - wie wahrscheinlich ist die Ansteckung?

Die neuartige Lungenkrankheit COVID-19 breitet sich rasant aus.

Bisher sind mehr als 153.648 Personen weltweit an dem Coronavirus* erkrankt, 5.746 Menschen sind daran gestorben.

Wuhan, eine Metropole mit elf Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei, gilt als Ausbruchsort. Ein dortiger Fisch- und Geflügelmarkt wird als Ausgangspunkt des Erregers angesehen.

Das Besorgniserregende an dem neuen Coronavirus: Es ist laut Chinas Nationaler Gesundheitskommission von Mensch zu Mensch übertragbar. Zudem steckte sich auch medizinisches Personal an. Wie wahrscheinlich ist also eine Ansteckung*? Das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten gibt dazu eine Einschätzung.

Neuartiger Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar

Anfangs nur in China beobachtet, breitet sich der Erreger Sars-CoV-2 weltweit aus. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO die neue Krankheit deshalb zu einer Pandemie, also zu einer ganze Länder erfassenden Seuche. "Es handelt sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Die Zahl der Fälle in Deutschland steigt weiter an", so die aktuelle Einschätzung des RKI.

Coronavirus: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland anzustecken?

Steigende COVID-19-Fälle in Deutschland lassen die Regierung drastische Maßnahmen einleiten. So wurden die deutschen Grenzen weitgehend geschlossen*, strenge Grenzkontrollen greifen ab sofort. Ab 16. März schließen Kindergärten und Schulen für fünf Wochen, der bayerische Ministerpräsident rief den Katastrophenfall für Bayern aus. Dieser geht mit umfangreichen Beschränkungen im öffentlichen Leben einher.

Ab der Kalenderwoche zwölf werden ausgewählte Geschäfte, Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen. Auch strenge Auflagen für den Besuch von Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen wurden verhängt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Sind Sie mit Sars-CoV-2 infiziert? So gehen Sie vor

Bisher kam es in Deutschland zu 3.795 gemeldeten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Zwölf Tote werden beklagt (Stand 16.03.2020). Wer typische Symptome einer Coronavirus-Infektion* an sich beobachtet, sollte nicht zum Arzt gehen, um Patienten im Wartezimmer und medizinisches Personal nicht anzustecken. Stattdessen sollten Sie bei einem Verdacht wie folgt vorgehen:

Rufen Sie entweder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst an unter der Telefonnummer 116 117

oder nutzen Sie das Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus unter der Telefonnummer (030) 346465100 oder

rufen Sie die Unabhängige Patientenberatung Deutschland an unter der 0800 011 77 22.

Mysteriöse Lungenkrankheit: Diese Maßnahmen können Sie selbst ergreifen

Um eine Ansteckung zu vermeiden, rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Reisenden in dem betroffenem Gebiet zu den üblichen Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt zu Menschen, die an Atemwegsinfektionen leiden, vermeiden

regelmäßiges Händewaschen, besonders nach Kontakt zu kranken Menschen oder ihrem Umfeld

Kontakt zu lebenden oder toten Nutz- oder Wildtieren vermeiden

