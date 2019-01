Darum nimmt man durch eine Diät mehr ab als durch Sport

Sie machen viel Sport, die Kilos wollen aber einfach nicht purzeln? Das hat einen ganz einfachen Grund - den Sie kennen sollten, wenn Sie abnehmen möchten.

Wer abnehmen will, muss einfach mehr Sport machen! Eine weit verbreitete Annahme, die so nicht stimmt. Denn nur wer auch seine Ernährungsgewohnheiten umstellt, kann sein Gewicht reduzieren.

30 Minuten joggen verbrennen nur ein paar Schoko-Kekse

Ein Erwachsener verbrennt rund 15 Prozent seines Kalorienverbrauchs durch Sport, schätzt das National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases im US-Bundesstaat Maryland. Im Vergleich zu den täglich aufgenommenen Kalorien ist das ein kleiner Prozentsatz - vor allem, wenn man häufig zu Kalorienbomben wie Süßkram greift.

Daher empfehlen viele Ernährungsmediziner übergewichtigen Menschen nicht nur viel Bewegung, sondern parallel zudem auf die Ernährung zu achten. Auch eine Studie der Harvard Medical School zeigt: Mühsam abgerackerte Pfunde werden durch falsches Essen schnell wieder zugenommen. Wenige Schoko-Kekse etwa machen den Erfolg eines 30-minütigen Laufs zunichte.

