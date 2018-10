Männer erkennen ihre Traumpartnerin an diesem ekligen Detail, sagt Studie

Wie die Tiere

+ © Christophe Gateau/dpa Manche Frauen sind besonders anziehend für Männer: Eine neue Studie belegt jetzt, warum das so ist. © Christophe Gateau/dpa

Liegt es an den Kurven oder am Humor? Manche Frauen ziehen Männer an wie die Fliegen. Woran das liegt, haben Wissenschaftler jetzt nachgewiesen.