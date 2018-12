Ebola in Hannover? Gesundheitsamt ermittelt

12.12.2018, Niedersachsen, Hannover: In Schutzkleidung steht ein Mitarbeiter der Feuerwehr auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Bewohnerin hatte wegen hohen Fiebers einen Notarzt gerufen. Sie selbst habe die Befürchtung geäußert, an dem lebensgefährlichen Ebola-Virus erkrankt zu sein.

Nach einem Verdacht auf Ebola hatten die Behörden in Hannover größte Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Würden sich die Krankheitserreger ausbreiten, könnte eine Epidemie drohen.

Ein Verdacht auf Ebola in Hannover hat sich nicht bestätigt. Das habe der Test der Blutprobe von einer Patientin ergeben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover am Mittwoch. Die Behörden gaben am Abend Entwarnung, nachdem die Probe im Hochsicherheitslabor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) untersucht worden war. Die Patientin bleibt aber in ärztlicher Behandlung.

Hat Frau Ebola? Fieber bricht nach einer Kamerun-Reise aus

Die Frau aus Hannover hatte den Angaben zufolge wegen hohen Fiebers einen Notarzt gerufen. Im Gespräch mit dem Arzt über den Krankheitsverlauf habe sie berichtet, dass sie vor kurzem von einer Reise nach Kamerun zurückgekehrt sei. Sie selbst habe die Befürchtung geäußert, an dem lebensgefährlichen Ebola-Virus erkrankt zu sein. "Kamerun gehört aber nicht zu den typischen Ebola-Gebieten", sagte die Sprecherin des Gesundheitsamtes.

Afrikanische Rapper klären auf: Musik als Ebola-Prävention?

Trotzdem habe der Notarzt den Fall dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Behörde entsandte darauf eine eigene Ärztin, die eine Blutprobe entnahm. Retter und Ärzte trugen Schutzkleidung und Masken, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten.

Das Ebola-Virus gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Es löst ein mit Blutungen einhergehendes Fieber aus. Die Erkrankung kann in schlimmsten Fall zum Tod führen.

Ebola: Darum ist die Krankheit so gefährlich.

dpa