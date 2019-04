Reicht das? Jeder vierte Mann putzt sich nur einmal am Tag die Zähne

Hand aufs Herz: Wie oft putzen Sie sich am Tag die Zähne? Eine Umfrage ergab, dass gerade Männer es mit der Zahnpflege oft nicht so genau nehmen.

Zähneputzen gehört zur täglichen Körperpflege dazu. Zahnärzte empfehlen, zwei- bis dreimal pro Tag die Zähne zu putzen, täglich Zahnseide zu verwenden und zudem mindestens einmal, besser zweimal, pro Jahr zur Zahnreinigung zu gehen. Doch wie genau nehmen es die Deutschen mit der Zahnhygiene wirklich?

Umfrage zeigt: Deutsche Männer putzen seltener Zähne als Frauen

Eine YouGov-Umfrage, die bereits im Jahr 2016 erstellt wurde, zeigte, wie es die Deutschen wirklich mit der Zahnpflege halten. Laut eigenen Angaben sind immerhin drei Viertel der Befragten, also 75 Prozent, in puncto Zahnpflege sorgsam: Sie putzen sich zweimal am Tag die Zähne.

15 Prozent gaben sogar an, sich täglich dreimal oder häufiger die Zähne zu putzen. Unter den Personen, die dies angaben, waren mehr Frauen als Männer vertreten.

Weitere 19 Prozent putzen laut der Umfrage aber nur einmal am Tag die Zähne. Darunter waren deutlich mehr Männer vertreten, bei ihnen waren es nämlich ganze 23 Prozent, während bei den Frauen das nur 15 Prozent angaben. Auch unter denjenigen, die sagten, sie putzen noch seltener als einmal am Tag die Zähne, waren deutlich mehr Männer.

Frauen putzen sich also häufiger die Zähne. Doch muss das wirklich sein? Ja, wenn es nach Zahnarzt Jochen Schmidt geht, der gegenüber dem Portal Focus Online erklärte: "Wer nur einmal täglich Zähne putzt, nimmt damit drohenden Zahnverlust in Kauf." Die Folgen von mangelnder Zahnhygiene seien Karies und chronische Entzündungen des Zahnfleischs, auch Paradontitis genannt.

Greifen Sie also besser zweimal oder öfter am Tag zur Zahnbürste und suchen Sie bei Problemen oder Schmerzen am besten einen Zahnarzt auf. So bleiben Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund.

