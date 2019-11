"Wie ein unsichtbarer Feind in meinem eigenen Körper": Ex-GNTM-Kandidatin schreibt über ihre Krankheit 

Mehr als Regelschmerzen

+ © picture alliance / dpa / Jens Kalaene "Germany's next Topmodel": In der neunten Staffel war auch Anna Wilken dabei - die sich heute für Endometriose-Betroffene stark macht. © picture alliance / dpa / Jens Kalaene

Jede zehnte Frau leidet an Endometriose - was unbehandelt zu Unfruchtbarkeit führen kann. Anna Wilken hat einen Weg gefunden, mit der Krankheit umzugehen - und will Betroffenen Mut machen.