Enorme Verwandlung: Frau nimmt 64 Kilo ab - und macht ihren Model-Traum wahr

Dominique Montgomery aus Kalifornien ist stark übergewichtig - bis ein Tag am Strand ihr Leben verändert. Wie sie 64 Kilo abnahm und jetzt bei der New York Fashion Week modelt...

Der Traum vieler junger Mädchen: Model werden. Auch die 21-jährige Dominique Montgomery aus Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien hegte seit langem diesen Wunsch - aber ihr enormes Übergewicht stand ihr dabei im Weg. Seit ihrer Kindheit kämpfte Montgomery mit ihrem Gewicht und machte viele Diäten - die alle nichts brachten. Doch ein Tag am Strand sollte alles verändern.

"Es gelang jedem, sich auf Felsen zu retten, aber ich war im Wasser gefangen"

Mit Freunden war die Jugendliche schwimmen - als sie plötzlich von der Flut überrascht wurde. Dem britischen News-Portal Mirror sagte sie: "Es gelang jedem, sich auf Felsen zu retten, aber ich war im Wasser gefangen, weil ich mich nicht heraushieven konnte. Jeder versuchte zu helfen, aber ich war zu schwer."

Der Schock sitzt tief: "Ich dachte, ich würde sterben und hatte keine Ahnung, was ich tun sollte," erinnerte sich Montgomery. Zum Glück gelang es ihr, sich festzuhalten, bis sich das Wasser beruhigt hatte. Dieser Tag am Strand war der Startschuss für ein neues Leben. Montgomery stellte ihre Ernährung um und trieb viel Sport - bis sie ganze 64 Kilo abgenommen hatte.

Heute läuft Dominique Montgomery als Model über den Catwalk

Voller neuem Selbstvertrauen bewarb sie sich als Model für die Los Angeles Fashion Week - und bekam das Engagement! Der Job bleibt keine einmalige Sache: Montgomery wird auch auf der New York Fashion Week mitlaufen - einem der bedeutendsten Events in der Mode-Branche.

Dominique sieht das als Sprungbrett und will noch höher hinaus: Eines Tages möchte sie in der legendären Victoria's Secret-Modenschau einem Millionen-Publikum Unterwäsche vorführen. Sie ist sich sicher, dass eine positive Einstellung der Schlüssel zu allem ist: "Alles, was ich jetzt tun möchte, ist zu helfen und Menschen auf jede erdenkliche Weise zu motivieren", sagte sie. "Ich möchte den Leuten auch versichern, dass es in Ordnung ist, in ihrem eigenen Tempo zu gehen und dass jeder Traum, alles, was mit einem Gedanken beginnt, absolut möglich ist." Auch in ihrem Buch "The Gift" schreibt Montgomery darüber, wie sie ihr Ziel erreicht hat und welche Rolle Selbstvertrauen dabei spielte.

