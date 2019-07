Ernährt sich fast nur von Luft: US-Amerikanerin isst 97 Tage nicht - und lebt obskures Konzept

Der Mensch kommt ohne feste Nahrung nicht aus? Das sehen die Anhänger des Breatharianismus anders: Sie ernähren sich - wie US-Amerikanerin Audra Bear - hauptsächlich von Luft!

Vor allem frisch Verliebte kennen es: Man könnte sich nur von Luft und Liebe ernähren. Die Glückshormone, die den Körper überschwemmen, lassen einen das Hungergefühl vergessen. Doch es gibt tatsächlich Menschen, die sich ausschließlich von Luft ernähren wollen: Das esoterische Konzept "Breatharianismus" - auch "Lichtnahrung" genannt - sieht nur Luft auf dem Speiseplan vor. Genauer gesagt glauben die Anhänger, dass überlebensnotwendige Energie dem Körper in Form von "feinstofflicher Energie" aus der Luft zugeführt werden kann. Dafür notwendig: tägliche Atemübungen.

Eine US-Amerikanerin lebt dieses Konzept in abgewandelter Form: Audra Bear praktiziert "Breatharianismus" und ernährt sich laut eigener Angabe von Luft - doch sieht man genauer hin, entspricht das nicht ganz der Wahrheit.

Atemrituale bis zu drei Stunden täglich: Amerikanerin ernährt sich von Luft

Um sich "satt zu essen", geht Bear bis zu drei Stunden täglich Atemritualen nach! Danach fühlt sie sich so, als hätte sie eine normale Portion gegessen. Ganze 97 Tage will die 25-Jährige einmal ohne feste Nahrung am Stück ausgehalten haben. Der Normalsterbliche denkt jetzt: Das kann nicht sein. Und er hat Recht: Audra nimmt ihre Energie in flüssiger Form zu sich. Sie ernährt sich neben Luft von Tee, Säften und Smoothies.

Was Ernährungswissenschaftler über diese Form der Ernährung denken, erfahren Sie im Video:

jg / Video: glomex