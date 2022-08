„Dann geh’ ich ohne dich!“: Was ein Kind empfindet, das von Eltern stehengelassen wird

Von: Judith Braun

Eltern sollen laut einer Expertin ihren Kindern niemals drohen, sie zurückzulassen – auch wenn sie es niemals machen würden. © Cavan Images/IMAGO

Wenn Eltern ihren Kindern drohen, sie stehenzulassen, dann ist das ein Spiel mit ihrer Angst. Laut einer Expertin kann das schlimme Folgen haben.

Kennen Sie die Situation? Sie holen Ihr Kind nachmittags von der Kita oder dem Kindergarten ab und möchten einfach nur noch nach Hause. Anfangs läuft Ihr Kind noch mit und erzählt angeregt von seinen Erlebnissen im Kindergarten. Doch plötzlich schlägt die Stimmung um und es möchte partout nicht weiterlaufen. Oder Sie sind gemeinsam auf dem Spielplatz und als Sie Ihr Kind zum Gehen auffordern, protestiert es und will auf den Arm genommen werden.

Wenn Eltern ihren Kindern später drohen, dass sie ohne es nach Hause gehen, kann das fatale Folgen haben.

Meistens läuft es in solch einer Situation darauf hinaus, dass die Mutter ihr Kind nicht auf den Arm nehmen möchte und immer wieder wiederholt, dass es sehr wohl laufen kann. Macht das Kind keinerlei Anstalten, zu kooperieren, folgt häufig nach längeren Hin und Her die leere Drohung der Eltern: „Dann gehe ich eben ohne dich nach Hause.“ Was dieser Satz bei kleinen Kindern anrichten kann, erklärt nun eine Expertin.

